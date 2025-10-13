México

El índice de referencia del mercado mexicano abre sesiones este 13 de octubre con alza de 0,64%

Apertura de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura en positivo para el índice mexicano, que empieza la sesión del lunes 13 de octubre con incrementos del 0,64%, hasta los 60.957,52 puntos, tras la apertura. Si confrontamos el valor con jornadas anteriores, el selectivo pone fin a dos jornadas consecutivas con tendencia negativa.

Con respecto a los últimos siete días, el índice mexicano S&P/BMV IPC registra un incremento 0,11%, por lo que en el último año aún acumula una subida del 23,16%. El índice BMV se sitúa un 3,11% por debajo de su máximo del presente año (62.915,57 puntos) y un 24,51% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (48.957,24 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo se modifica el precio de un conjunto de activos determinado, para lo cual se sirve de datos de varias empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características determinadas como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparativa entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en la humanidad existen diversos índices y pueden agremiarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

Temas Relacionados

México economíaBolsa Mexicana de ValoresIPCNoticiasmexico-noticias

Más Noticias

Sube a 64 el número de personas fallecidas en cinco estados por lluvias torrenciales, hay 65 desaparecidos

De acuerdo con la CNPC, 111 municipios se encuentran afectados con elementos federales desplegados cumplimentando el Plan DN-III

Sube a 64 el número

Detienen a dos personas por su probable participación en la desaparición de la joven Kimberly Moya en Naucalpan

La adolescente de 16 años fue vista por última vez el pasado 2 de octubre caminando en la colonia San Rafael Chamapa

Detienen a dos personas por

México: cotización de apertura del dólar hoy 13 de octubre de USD a MXN

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

México: cotización de apertura del

Tipo de cambio: precio del dólar canadiense en México hoy 13 de octubre

Este fue el comportamiento que mantuvo la divisa canadiense en las últimas horas

Tipo de cambio: precio del

Gustavo Adolfo Infante destapa error en ‘¿Quién es la Máscara?’ que permite conocer la identidad de los eliminados

El fallo exhibido por el periodista generó críticas de parte de una audiencia que aún recuerda la polémica de la temporada pasada, marcada por filtraciones y un supuesto fraude

Gustavo Adolfo Infante destapa error
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos personas por su

Caen dos personas por su probable participación en la desaparición Kimberly Moya, joven desaparecida en Naucalpan, Edomex

Riña en festividad religiosa deja tres personas muertas y cinco lesionadas en Tláhuac, CDMX

Atacan con artefacto explosivo un expendio de cerveza en Mazatlán, Sinaloa

Multihomicidio en Edomex: asesinan a cuatro personas en Nezahualcóyotl

Detienen a “El Niño Sicario”, menor señalado de secuestro, asesinato y venta de droga en Tabasco

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Adolfo Infante destapa error

Gustavo Adolfo Infante destapa error en ‘¿Quién es la Máscara?’ que permite conocer la identidad de los eliminados

La Granja VIP en vivo hoy: Alfredo Adame duerme con las vacas y se hace viral su plática con ellas

Lola Cortés habría aceptado estar en La Granja VIP a cambio de este millonario sueldo: “El más caro de TV Azteca”

Brincos Dieras dona dinero y organiza colecta en vivo para padre de dos hijos con insuficiencia renal | Video

“Un cadáver”: la reacción de La Chilindrina al verse al espejo tras su grave crisis de salud por exceso de medicina

DEPORTES

Todos los encuentros y horarios

Todos los encuentros y horarios de los jugadores mexicanos en Europa

Santiago Giménez pide olvidar la goleada 4 - 0 que Colombia le dio a México

Gilberto Mora lanza mensaje tras la eliminación de México en el Mundial Sub-20

James Rodríguez señala que futbolistas de la selección mexicana “hablan mucho”

Estas son las pruebas que presentó la hermana de Omar Bravo que mostrarían la inocencia del ex futbolista de Chivas