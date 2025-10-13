Precio de las monedas de oro y plata se disparan: centenario ronda los 100 mil pesos este 13 de octubre

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son los que definen la cotización de estas piezas (Infobae)

El precio de los centenarios de oro y de las onzas de plata aumentaron considerablemente este lunes 13 de octubre de 2025.

La incertidumbre internacional provocó la caída del dólar y un incremento importante en la cotización de los metales preciosos, lo que causó el aumento del valor de estas monedas.

El Banco de México (Banxico) cuenta con una lista de vendedores autorizados de centenarios de oro y onzas de plata, en su mayoría instituciones bancarias.

Estos bancos cambian constantemente el precio de estas piezas, por lo que es importante mantenerse actualizado para saber cuál es el mejor momento para compra o vender.

Precio de los centenarios de oro y onzas de plata

BANCO AZTECA

Onza de Plata:

950 pesos en compra.

999 pesos en venta.

El valor de estas monedas subieron cinco pesos en compra y se mantuvo estable en venta, a comparación del cierre de la semana pasada.

BANAMEX

Centenario de oro:

81,000 pesos en compra.

94,000 pesos en venta.

En esta institución bancaria, las piezas del metal precioso sufrieron una alza de 2 mil 200 pesos tanto en la compra como a la venta desde el viernes pasado.

BANORTE

Centenario de oro:

83,893 pesos en compra.

99,368 pesos en venta.

En este banco la moneda de oro subió 3 mil 293 pesos a la compra y 3 mil 368 pesos a la venta en los últimos tres días.

Onza de Plata:

678.25 pesos la compra.

1,029.05 pesos la venta.

Mientras que esta pieza aumentó su valor en 42.25 pesos a la compra y 43.05 pesos a la venta este día.

BANREGIO

Centenario de oro:

98,552 pesos la venta.

Esto quiere decir que el precio del centenario subió 3 mil 62 pesos a comparación al inicio del cierre de la semana pasada.

Onza de plata:

1,135 pesos la venta.

En este caso, el valor de la onza aumentó 36pesos si se compara con su cotización del viernes.

Otras monedas de oro

Hidalgo de oro : 16.779 pesos en compra y 19.874 pesos en venta

Azteca de oro : 33.557 pesos la compra y 39.747 pesos la venta

Onza de Plata: 1029.05 pesos la venta y 678.25 pesos la compra

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Cuáles son los requisitos para comprar y vender oro o plata

Si estás interesado en comprar o vender plata u oro, debes de saber que hay una serie de requisitos para hacerlo, mismos que varían dependiendo el banco.

Sin embargo, hay algunos requerimientos generales que no cambian o lo hacen muy poco sin importar el distribuidor como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del distribuidor, principalmente cuando se trata vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en perfecto, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se quiere vender tienen que estar autorizadas por el banco.

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender monedas de oro y plata ponen límites en la compra o venta a quienes no son cuentahabientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cuentahabiente.