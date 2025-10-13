México

Clima en Guadalajara: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Por Infobae Noticias

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

Antes de salir del hogar, consulta la predicción del clima en Guadalajara para las siguientes horas en este lunes.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 27 grados, la probabilidad de lluvia será del 55%, con una nubosidad del 45%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 17 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se espera que alcancen un nivel de hasta 8.

Para la noche, la temperatura llegará a los 17 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 44%, mientras que las ráfagas de viento serán de 17 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Guadalajara (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima tapatío

Una de las capitales más importantes de México, Guadalajara, goza de un clima de tipo templado subhúmedo subtropical que además está muy marcado en dos principales temporadas diferenciadas básicamente por la humedad o el clima seco.

Durante la primavera el clima es más seco y cálido, pero mayo y junio son los meses más calurosos de dicha metrópoli, con temperaturas que rondan máximos de 35 grados y mínimas de 13 grados.

La temporada de lluvias se hace presente durante el verano (junio a octubre), cuando por lo regular se registran tormentas eléctricas, fuertes vientos y granizadas que hacen que el termómetro descienda a una temperatura de 26.5 grados. El séptimo mes del año es el más lluvioso y el que trae mayor cantidad de días nublados.

Para el otoño las lluvias se reducen y aunque hay días soleados, los vientos son fríos. En el invierno el termómetro tiene una media de 5 grados con ocasionales heladas.

En cuanto a las marcas históricas, se tiene que la temperatura máxima se registró el 6 de mayo de 1994 cuando el termómetro aumentó hasta los 38.7 grados; mientras que la más baja se registró el 14 de diciembre de 1997, cuando cayó a los -7.0 grados, lo que tuvo como consecuencia la segunda nevada en la ciudad desde la primera ocurrida el 8 de febrero de 1881.

La capital jalisciense puede dividirse
La capital jalisciense puede dividirse en dos temporadas muy marcadas: la humedad o el clima seco. (Cuartoscuro)

México reporta incremento en pérdidas de viviendas tras fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaGuadalajaraJaliscomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Advertencia del Festival Vaivén levanta controversia por seguridad tras accidente fatal en Axe Ceremonia

Dos fotógrafos murieron tras ser aplastados por una grúa elevada que se derribó por el viento en Parque Bicentenario

Advertencia del Festival Vaivén levanta

Ranking K-pop de iTunes México: “Golden” de HUNTR/X sigue arrasando las canciones más reproducidas del momento

La música coreana es un fenómeno que ha logrado abrirse camino en el mundo occidental, sobre todo tras el exitoso tema ‘Gangnam Style’ de PSY y la fama de BTS

Ranking K-pop de iTunes México:

La Granja VIP en vivo hoy domingo 12 de octubre: Fabiola Campomanes es revelada como granjera ‘sorpresa’

Los granjeros se encuentran en aislamiento y listos para dar inicio a la gala de estreno del reality de TV Azteca

La Granja VIP en vivo

Quién es el alcalde de Tulum que prohibió llevar bebidas y comida a la playa

La controversia por las nuevas reglas ha generado todo tipo de reacciones

Quién es el alcalde de

Destruyen 23 vehículos “monstruo” en Tamaulipas

Las unidades estaban relacionadas con 21 expedientes y eran usados por integrantes de grupos criminales

Destruyen 23 vehículos “monstruo” en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Destruyen 23 vehículos “monstruo” en

Destruyen 23 vehículos “monstruo” en Tamaulipas

Sentencian a tres integrantes del CJNG en Guanajuato por delincuencia organizada y acopio de armas

Empresaria guatemalteca ligada a Los Chapitos se declara culpable de traficar fentanilo en EEUU

Cae presunto integrante de la Familia Michoacana en Edomex: encargado de conducir vehículos del grupo criminal

Cae banda integrada por adolescentes que operaba en CDMX tras asalto a mujer y casa de empeño

ENTRETENIMIENTO

Advertencia del Festival Vaivén levanta

Advertencia del Festival Vaivén levanta controversia por seguridad tras accidente fatal en Axe Ceremonia

Ranking K-pop de iTunes México: “Golden” de HUNTR/X sigue arrasando las canciones más reproducidas del momento

La Granja VIP en vivo hoy domingo 12 de octubre: Fabiola Campomanes es revelada como granjera ‘sorpresa’

Las películas favoritas del público en Netflix México

Lo más visto esta semana de Prime Video en México

DEPORTES

Gilberto Mora lanza mensaje tras

Gilberto Mora lanza mensaje tras la eliminación de México en el Mundial Sub-20

James Rodríguez señala que futbolistas de la selección mexicana “hablan mucho”

Estas son las pruebas que presentó la hermana de Omar Bravo que mostrarían la inocencia del ex futbolista de Chivas

Esto dijo Javier Aguirre de la goleada que recibió el Tri ante Colombia

De la gloria al declive: la vez que el América fue el mejor equipo del mundo y después terminó último en la Liga MX