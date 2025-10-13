México

Cae célula criminal en Edomex: nueve detenidos, armas, droga y dos víctimas liberadas

Una investigación por multihomicidio permitió ubicar a los implicados y asegurar un arsenal

Por Carlos Salas

Las nueve personas detenidas pertenecen
Las nueve personas detenidas pertenecen a un grupo criminal que opera en la zona, una de las personas es considerada como objetivo prioritario. (FOTO: SSEM)

Un operativo conjunto entre fuerzas federales, estatales y municipales dejó como resultado la detención de nueve personas presuntamente vinculadas a una organización delictiva implicada en delitos de homicidio, secuestro y narcomenudeo. Asimismo, los elementos de seguridad confirmaron que entre los capturados se encuentra un objetivo prioritario de las autoridades mexiquenses.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la acción derivó de una investigación sobre un cuádruple homicidio ocurrido el pasado 24 de septiembre en la localidad de Cinco Palos, municipio de Temoaya.

Mediante el análisis de cámaras del C5, se identificó un vehículo Nissan Sentra blanco presuntamente utilizado en el crimen y gracias al sistema de Arcos Carreteros, las autoridades rastrearon la unidad y establecieron un cerco virtual que permitió su localización en avenida del Canal, esquina con Benito Juárez, en la colonia Santa María Tetitla, municipio de Otzolotepec.

En el lugar fueron detenidos Laura “N”, de 34 años; José “N”, de 35 años; y Daniel “N”, de 30 años, este último señalado como integrante prioritario de un grupo criminal que opera en la región.

Posteriormente, en un domicilio ubicado en la colonia Villa Cuauhtémoc, fuerzas de la Marina, Guardia Nacional, Fiscalía mexiquense y policías municipales de Toluca, Temoaya y Otzolotepec aseguraron armas de fuego, droga, equipo táctico y vehículos con reporte de robo.

Algunos de los implicados tendrían
Algunos de los implicados tendrían envoltorios de droga. (FOTO: SSEM)

Entre los objetos decomisados se encuentran:

  • 4 armas de fuego
  • Un arma hechiza
  • Un inhibidor de señales
  • 2 motocicletas robadas
  • 103 envoltorios con cristal
  • 21 paquetes con cocaína
  • Teléfonos celulares
  • Cámaras de video
  • Básculas grameras
  • Dinero en efectivo

En el mismo inmueble fueron arrestados Perla “N”, de 24 años; Frida “N”, de 20 años; Naomi “N”, de 25 años; Jorge “N”, de 25 años; Abraham “N”, de 21 años y Jonatan “N”, quienes serían presuntos miembros de una célula dedicada al narcomenudeo y ejecuciones vinculadas al control territorial del narcotráfico.

Las autoridades también informaron la liberación de una mujer y su hijo, quienes se encontraban privados de la libertad dentro de la vivienda.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, junto con las armas y demás indicios asegurados, para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

Armas, teléfonos celulares, cámaras de
Armas, teléfonos celulares, cámaras de video, armas y un inhibidor son algunos de los objetos incautados por las autoridades. (FOTO: SSEM)

Autoridades reportan multihomicidio en Nezahualcóyotl, Estado de México

La madrugada de este 13 de octubre cuatro personas fueron halladas sin vida al interior de una camioneta en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

De acuerdo con las autoridades, tres mujeres y un hombre se encontraban presuntamente bebiendo al interior del vehículo cuando fueron interceptados y asesinados a balazos desde otro automóvil que circulaba por la avenida Agustín de Iturbide, entre las calles 16 de septiembre y Texcoco, en la colonia Loma Bonita.

Hasta el corte de esta nota, las autoridades informaron que ya abrieron las carpetas de investigación correspondientes y levantaron los cuerpos, mismos que serán trasladados al Ministerio Público, asimismo, o se han reportado detenidos.

