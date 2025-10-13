Atacan con artefacto explosivo un expendio de cerveza en Mazatlán, Sinaloa

Las autoridades investigan un expendio de cerveza luego de que fue atacado con un artefacto explosivo en Mazatlán. (Cuartoscuro)

Un expendio de cerveza fue atacado con un artefacto explosivo la noche del domingo 12 de octubre alrededor de las 20:30 horas.

Los hechos ocurrieron en la colonia Santa Teresa, la cual se encuentra en la zona sur de Mazatlán, Sinaloa, en la intersección de Avenida de los Reyes y la Calle Santa Rita.

De acuerdo con reportes con medios locales, tanto autoridades municipales como cuerpos de auxilio fueron alertados a través del 911 por detonaciones de arma de fuego y una explosión.

Lo que se sabe del ataque

Las autoridades continúan investigando la situación. (Cuartoscuro)

Las autoridades acudieron al lugar y encontraron herida a la persona encargada del turno de la noche sin que las autoridades dieran detalles.

Por otro lado, el medio Línea Directa informó que a un costado del congelador en donde conservan los hielos, se encontraba la marca que dejó la explosión.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que fue la primera en llegar al lugar, fue apoyada por la Secretaría de Marina y posteriormente llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para brindar atención a la persona herida y la trasladaron en ambulancia a un hospital con el fin de que pudiera recibir atención médica y descartar que presente lesiones graves.

La unidad de emergencia fue escoltada por dos patrullas de la policía municipal mientras la Secretaría de Marina se retiró de la escena para llevar a cabo un patrullaje en la zona como parte de las labores que realiza el grupo interinstitucional de seguridad.

En ese momento, arribaron los investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) de la Región Sur, quienes analizaron el terreno en busca de evidencia que pudiera indicar el tipo de explosivo utilizado.

Recientemente la policía municipal de Mazatlán informó que la persona trasladada no presentó heridas de gravedad aunque las esquirlas de la detonación sí dejaron huella en el costado izquierdo de su torso.

Hasta el momento no existen sospechosos ni se sabe en qué dirección escaparon o si viajaban a bordo de un auto o motocicleta y se desconoce cuántas personas en total participaron en el ataque, razón por la que las autoridades invitaron a la población en general a colaborar y proporcionar cualquier información que pueda ser relevante para la investigación.

En la zona de los hechos se conglomeró la ciudadanía a pesar de que el cuerpo de seguridad estaba desviando el tránsito y esto fue debido a que la escena se encuentra en una avenida muy transitada y la detonación se escuchó a varios metros. De acuerdo con fuentes locales, el estallido asustó a los pobladores, por lo que se alarmaron y se movilizaron.