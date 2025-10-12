México

Rescatan a una persona secuestrada, decomisan droga y detienen a 5 sospechosos tras fuerte operativo en Veracruz

La acciones se realizaron en al menos cinco municipios del estado

Por Carlos Salas

Guardar
Al menos cinco personas fueron
Al menos cinco personas fueron detenidas con marihuana, cristal, un tractocamión y una moto. (FOTO: X: @SP_Veracruz)

El pasado 11 de octubre, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP) informó los resultados de un operativo llevado a cabo en cinco municipios del estado que culminaron en el arresto de cinco personas, la liberación de un civil secuestrado y el aseguramiento de 110 dosis de droga.

De acuerdo con el comunicado oficial de la SSP durante las diligencias las fuerzas de seguridad aseguraron:

  • 110 bolsitas y un paquete de un kilo de presunta marihuana
  • 9 dosis de presunto cristal
  • Equipo táctico
  • Un tractocamión

Asimismo, las autoridades confirmaron el arresto de cinco personas, presuntamente ligadas a las actividades delictivas de las zonas de Papantla, Omealca, Córdoba, Naolinco y San Andrés Tuxtla, así como la liberación de una persona presuntamente víctima de secuestro virtual.

La SSP también detalló que los resultados fueron gracias a la coordinación de la Secretaría de Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional y el apoyo de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, además, se informó que los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Vinculan a proceso a segundo sospechoso por explotación laboral de personas indígenas

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) obtuvo la vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva para Rodolfo “N”, identificado como el segundo presunto implicado en un caso de trata de personas en su modalidad de explotación laboral agravada.

Rodolfo "N", explotaba a más
Rodolfo "N", explotaba a más de 30 personas indígenas en la labor de la agricultura. REUTERS/Edgard Garrido/Foto de archivo

Según el comunicado oficial emitido por la FGESLP, el acusado habría reclutado a 35 personas de distintos grupos étnicos originarios de Veracruz e Hidalgo.

De acuerdo con los detalles del boletín de prensa publicado en redes sociales de la fiscalía, los hechos ocurrieron en 2020 y quienes fueron a trabajar en la pizca de tomate durante 90 días en el municipio de Villa de Arista, no recibieron pago por su labor.

Declaran culpable a mujer que habría asesinado a 7 miembros de su familia

Yesenia Ivón “N” fue declarada culpable por el homicidio de siete integrantes de su familia en Boca del Río, Veracruz. El crimen ocurrió el 3 de julio de 2022 en la colonia Ejido Primero de Mayo Sur y se considera uno de los multihomicidios más graves en la historia reciente del estado.

Yesenia Ivón "N" podría recibir
Yesenia Ivón "N" podría recibir hasta 70 años de prisión. | Redes Sociales

La resolución judicial, emitida el 10 de octubre de 2025, reconoció su participación en la planeación del ataque y en facilitar el ingreso de los agresores armados al domicilio familiar.

La jueza responsable del expediente Oral 51/2025 determinó que Yesenia Ivón abrió la puerta principal de la vivienda, lo que permitió el acceso de los atacantes. Según la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV), los agresores dispararon contra los habitantes y utilizaron un arma blanca durante el ataque. La audiencia para individualizar la sanción quedó programada para el 14 de octubre, cuando se definirá la pena de prisión que deberá cumplir.

Temas Relacionados

VeracruzSSPSecuestroDrogaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

“No vamos a dejar a nadie desamparado”: Sheinbaum anuncia visita a Puebla, Veracruz e Hidalgo tras daños por lluvias

La mandataria informó que acudirá a los estados donde se desplegaron planes de apoyo y un registro para canalizar recursos para atender la emergencia

“No vamos a dejar a

Receta de aguacate relleno de salpicón de atún, un platillo ideal para diabéticos

Esta preparación es saludable, sencilla y deliciosa

Receta de aguacate relleno de

Los tres tipos de gelatina que aportan más colágeno: eliminan las arrugas y combaten el dolor de articulaciones

Un déficit de este nutriente suele asociarse a la aparición de arrugas, marcas de expresión y pérdida de firmeza cutánea

Los tres tipos de gelatina

La Granja VIP en vivo hoy domingo 12 de octubre en su gran estreno: fans piden sea mejor que La Casa de los Famosos

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de TV Azteca transmitido 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

La indirecta de Mariana Botas a Gustavo Adolfo Infante tras rechazar a ‘De primera mano’ por hablar mal de ella

Lalo Carrillo incluso bromeó con que le regalarían una sudadera por su polémica en La Casa de lo Famosos México

La indirecta de Mariana Botas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a joven en Sinaloa

Asesinan a joven en Sinaloa tras buscar refugio en una fiesta: Ejército Mexicano investiga los hechos

Delincuencia “motorizada”: caen 4 civiles con armas largas y motocicletas tras fuerte operativo en Navolato

Vinculan a proceso a segundo sospechoso por explotación laboral de más de 30 personas indígenas en San Luis Potosí

Ejército Mexicano y Guardia Nacional aseguran equipo táctico, cargadores, cartuchos y marihuana en Concordia

Asesinan al diseñador de modas Edgar Molina en Guanajuato, gobierno estatal lamenta ataque armado

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy domingo 12 de octubre en su gran estreno: fans piden sea mejor que La Casa de los Famosos

La indirecta de Mariana Botas a Gustavo Adolfo Infante tras rechazar a ‘De primera mano’ por hablar mal de ella

Quiénes serían los participantes sorpresa que se revelarán hoy en el estreno de La Granja VIP, según lista filtrada

Reporteros “ignoraron” a Shiky por seguir a Aldo de Nigris y así reaccionó el español: “Yo les cuento de él”

Este es el estado de salud de La Chilindrina hoy tras grave crisis por tomar 19 pastillas al día: “Ya se enoja”

DEPORTES

Mariana ‘La Barby’ Juárez vence

Mariana ‘La Barby’ Juárez vence a Tomomi Takano y sigue haciendo historia

Gilberto Mora rompe en llanto tras la eliminación de México Sub-20 en el Mundial Chile 2025

José Luis Castillo confiesa quién podría ocupar el lugar de Canelo Álvarez cuando este se retire: “Va para adelante”

Paliza para la selección mexicana, se llevo una goleada de 4 por 0 ante Colombia

David Failtelson y Andrés Vaca reaccionan a la eliminación de México en el Mundial Sub 20: “Participación más que digna”