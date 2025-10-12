Rescatan a una persona secuestrada, decomisan droga y detienen a 5 sospechosos tras fuerte operativo en Veracruz

Al menos cinco personas fueron detenidas con marihuana, cristal, un tractocamión y una moto. (FOTO: X: @SP_Veracruz)

El pasado 11 de octubre, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP) informó los resultados de un operativo llevado a cabo en cinco municipios del estado que culminaron en el arresto de cinco personas, la liberación de un civil secuestrado y el aseguramiento de 110 dosis de droga.

De acuerdo con el comunicado oficial de la SSP durante las diligencias las fuerzas de seguridad aseguraron:

110 bolsitas y un paquete de un kilo de presunta marihuana

9 dosis de presunto cristal

Equipo táctico

Un tractocamión

Asimismo, las autoridades confirmaron el arresto de cinco personas, presuntamente ligadas a las actividades delictivas de las zonas de Papantla, Omealca, Córdoba, Naolinco y San Andrés Tuxtla, así como la liberación de una persona presuntamente víctima de secuestro virtual.

La SSP también detalló que los resultados fueron gracias a la coordinación de la Secretaría de Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional y el apoyo de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, además, se informó que los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Vinculan a proceso a segundo sospechoso por explotación laboral de personas indígenas

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) obtuvo la vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva para Rodolfo “N”, identificado como el segundo presunto implicado en un caso de trata de personas en su modalidad de explotación laboral agravada.

Rodolfo "N", explotaba a más de 30 personas indígenas en la labor de la agricultura. REUTERS/Edgard Garrido/Foto de archivo

Según el comunicado oficial emitido por la FGESLP, el acusado habría reclutado a 35 personas de distintos grupos étnicos originarios de Veracruz e Hidalgo.

De acuerdo con los detalles del boletín de prensa publicado en redes sociales de la fiscalía, los hechos ocurrieron en 2020 y quienes fueron a trabajar en la pizca de tomate durante 90 días en el municipio de Villa de Arista, no recibieron pago por su labor.

Declaran culpable a mujer que habría asesinado a 7 miembros de su familia

Yesenia Ivón “N” fue declarada culpable por el homicidio de siete integrantes de su familia en Boca del Río, Veracruz. El crimen ocurrió el 3 de julio de 2022 en la colonia Ejido Primero de Mayo Sur y se considera uno de los multihomicidios más graves en la historia reciente del estado.

Yesenia Ivón "N" podría recibir hasta 70 años de prisión. | Redes Sociales

La resolución judicial, emitida el 10 de octubre de 2025, reconoció su participación en la planeación del ataque y en facilitar el ingreso de los agresores armados al domicilio familiar.

La jueza responsable del expediente Oral 51/2025 determinó que Yesenia Ivón abrió la puerta principal de la vivienda, lo que permitió el acceso de los atacantes. Según la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV), los agresores dispararon contra los habitantes y utilizaron un arma blanca durante el ataque. La audiencia para individualizar la sanción quedó programada para el 14 de octubre, cuando se definirá la pena de prisión que deberá cumplir.