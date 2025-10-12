Previsión del tiempo en México: detalles del clima por regiones este 12 de octubre

Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

En México por lo general el clima es templado, pero puede variar según la región y estación del año. Según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hay siete diferentes climas en el país, determinados por aspectos como la latitud y la distribución de la tierra y agua.

Los siete climas predominantes en el país son: cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie. Se destacan por tener una mayor extensión.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el clima para las diferentes regiones del país para este 12 de octubre, es el siguiente:

Pronóstico del tiempo para este 12 de octubre

La depresión tropical Raymond en el transcurso del día, ingresará al sur de Baja California Sur, su circulación y desprendimientos nubosos, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Baja California Sur (sur), Sonora (centro y este) y Chihuahua (oeste y sur), así como lluvias muy fuertes en Durango (oeste), Sinaloa y Nayarit. A su vez, se pronostican rachas de viento de 60 a 80 km/h en Baja California Sur (sur) y rachas de 50 a 70 km/h en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, además de oleaje elevado en las costas de dichas entidades. Se prevé, que al tocar tierra Raymond se debilite y que durante la madrugada del domingo ingrese al golfo de California como una baja presión remanente. Simultáneamente, el frente frío núm. 6 asociado con la corriente en chorro subtropical y con una vaguada en altura ingresará al noroeste de la República Mexicana, reforzando la probabilidad de lluvias en dicha región. Por otro lado, canales de baja presión sobre el interior del país, en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, además de divergencia, originarán chubascos y lluvias fuertes en estados del noreste, occidente, centro, oriente y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en Puebla. Finalmente, la onda tropical Núm. 37 se desplazará sobre el sureste mexicano, en interacción con un canal de baja presión y una vaguada en altura extendidos sobre la península de Yucatán, además de los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica ubicada en el Pacífico Sur Mexicano, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (centro y este) y Chihuahua (oeste y sur. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Sinaloa, Nayarit, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes. Viento de 45 a 55 km/h con rachas de 65 a 75 km/h: costas de Baja California Sur (sur). Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Oaxaca (istmo de Tehuantepec). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Veracruz (costa) y Chiapas. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Baja California Sur (sur), Sinaloa, Nayarit y Jalisco (costa norte). Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California (occidente), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

