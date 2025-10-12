México

Nicola Porcella conocía a Fede Dorcaz y así reaccionó a su asesinato en CDMX

El peruano lanzó un mensaje para despedir al joven a argentino

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Nicola se despide de Fede
Nicola se despide de Fede (Instagram)

El asesinato de Fede Dorcaz ocurrió la noche del 9 de octubre en la Ciudad de México, cuando el modelo y cantante argentino transitaba en su camioneta por la avenida Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con las primeras versiones, cuatro personas participaron en el ataque armado, interceptando a la víctima mientras circulaba por la vía. Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenciones vinculadas al caso y la investigación para identificar a los responsables permanece abierta. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, aparentemente, se trató de un ataque directo.

El periodista Carlos Jiménez difundió las imágenes de las cámaras de seguridad, que muestran la huida de los presuntos agresores, lo que aporta elementos clave para la investigación y respalda la teoría de una acción premeditada y coordinada.

Por medio de redes sociales, el periodista Carlos Jiménez compartió el video de apenas unos segundos de duración |Crédito: X @c4jimenez

El impacto del asesinato de Fede Dorcaz trascendió el ámbito policial y generó reacciones en su entorno personal y profesional. Su pareja, Mariana Ávila, expresó públicamente su dolor a través de su cuenta en X, donde escribió: “Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo. Te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”.

Por su parte, Nicola Porcella, quien conoció a Fede Dorcaz durante una grabación de su podcast junto a Wendy Guevara, también manifestó su pesar en redes sociales. En su mensaje, acompañado de una fotografía del artista, Porcella señaló: “Mi hermano, nos conocimos poco tiempo, pero me quedo con la gran persona y profesional que eras. Quedó pendiente el entrenamiento juntos para que me pongas igual de guapo que tú. ¡Hasta cuándo tanta inseguridad! Hoy le apagaron los sueños a un humano que llegó a buscar un futuro y con trabajo lo estaba logrando. Mañana puedo ser yo, tú, algún amigo, familiar o conocido. ¡Basta ya!”

Programa Hoy se despide de Fede Dorcaz

(IG: @fededorcaz)
(IG: @fededorcaz)

La cuenta oficial del programa matutino Hoy expresó: “La familia de HOY lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila. Mariana y Fede era una de nuestras parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz, Fede Dorcaz”.

