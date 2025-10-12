México

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Una decena de escuderías con 20 pilotos forman parte de la máxima competición internacional de automovilismo

Por Armando Montes

¿Quién encabeza la tabla de
¿Quién encabeza la tabla de posiciones de la Fórmula 1? (Jovani Perez/Infobae)

La Fórmula 1 está de manteles largos con su aniversario número 75. Como cada temporada, los 20 pilotos que integran la parrilla compiten arduamente dentro del asfalto para conseguir el codiciado campeonato mundial tras finalizar los 24 Grandes Premios del calendario.

A lo largo de 38 semanas cada escudería y piloto darán lo mejor de sí para cruzar la bandera a cuadros lo antes posible. Fernando Alonso y Carlos Sainz buscan seguir escribiendo historia dentro del “Gran Circo” y trabajarán de la mano con sus escuderías para sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

Después de las acciones registradas dentro del circuito. Así quedó la tabla de clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos después del último GP.

Los pilotos que lideran el Campeonato

El piloto español Carlos Sainz
El piloto español Carlos Sainz platicando con Lewis Hamilton durante los test de pretemporada en el cirucito internacional de Bahrein (REUTERS/Hamad I Mohammed)

En primera posiciónde la clasificación está Oscar Piastri, de la escudería McLaren. El australiano suma 336 puntos tras la última carrera, siendo el virtual ganador de la Fórmula 1.

En la lista continúa Lando Norris. Abanderado con la escudería de McLaren, el piloto británico alcanza los 314 puntos en la Competición de Pilotos.

Haciéndose con el bronce aparece Max Verstappen, de la escudería Red Bull Racing. El neerlandés registra 273 puntos en la clasificación general del campeonato mundial.

La tabla completa de la F1

Después de varias temporadas con
Después de varias temporadas con Mercedes Benz, el heptacaméon del mundo Lewis Hamilton iniciará una nueva etapa en su carrera con la escudería Ferrari (REUTERS/Hamad I Mohammed)

1.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 336

2.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 4

País: Great Britain

Puntos: 314

3.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 1

País: Netherlands

Puntos: 273

4.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 237

5.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 173

6.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 125

7.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 88

8.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 70

9.- Isack Hadjar

Escudería: Racing Bulls

Número: 6

País: France

Puntos: 39

10.- Nico Hulkenberg

Escudería: Kick Sauber

Número: 27

País: Germany

Puntos: 37

11.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 36

12.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 32

13.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 32

14.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 30

15.- Esteban Ocon

Escudería: Haas F1 Team

Número: 31

País: France

Puntos: 28

16.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 20

17.- Yuki Tsunoda

Escudería: Red Bull Racing

Número: 22

País: Japan

Puntos: 20

18.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Kick Sauber

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 18

19.- Oliver Bearman

Escudería: Haas F1 Team

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 18

20.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 0

