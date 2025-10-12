México

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este domingo

El aeropuerto capitalino da a conocer en tiempo real el estado de todos sus vuelos

Por Infobae Noticias

El AICM actualiza en vivo
El AICM actualiza en vivo el estatus de sus vuelos (Infobae)

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estados de cada uno de los vuelos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de América Latina y el más importante de México, el aeropuerto pública el estado en en vivo de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 5:00 horas del 12 de octubre.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

AICM actualiza en vivo
AICM actualiza en vivo el estado de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Vuelo: VB1232

Destino: Tijuana

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 05:55

Estatus: Demorado

Vuelo: VB186

Destino: Chicago

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 07:00

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

