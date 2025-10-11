“No les cobré”: Adal Ramones asegura que el terreno de La Granja VIP es suyo y redes dudan

Adal Ramones será el conductor principal del reality. (@adalramones, Instagram)

A pocos días del estreno de La Granja VIP, Adal Ramones sorprendió con una revelación que generó risas e incredulidad: aseguró que el terreno donde se construyó el set del reality le pertenece, y que incluso lo prestó sin cobrar un solo peso.

¿Qué dijo Adal Ramones?

Durante un encuentro con la prensa, el conductor bromeó sobre cómo surgió la idea de usar su terreno para levantar la granja, provocando sorpresa entre los asistentes, pero también dudas entre los fans sobre si hablaba en serio o solo hacía uno de sus característicos chistes.

“No lo mencionaste ahorita, pero tenemos a Alfredo Adame que, que yo creo que ahí puede haber una chispa muy fuerte para incendiar parte del terreno que yo les presté para hacer la granja", señaló.

El presentador detalló que cuando surgió la idea del proyecto y se pensaba en construir la locación desde cero, él habría decidido ofrecer su terreno.

(IG: @lagranjavipmx)

“Cuando decían ‘vamos a hacer la granja’, dije: ‘No, no, no. Yo más para arriba tengo un gran terreno que ahí pueden construir la granja", comentó.

¿Cuál fue la condición que habría puesto?

Asimismo, Ramones detalló que presuntamente no les cobró renta ni nada por usar el lugar, pero sí habría puesto una contundente condición

“Si me lo dejan la granja puesta, se los presto”, dijo en el encuentro conla prensa y añadió: “Y no les cobré, no les cobré”.

Incluso, recordó que el propio Ricardo Salinas le habría preguntado cómo había conseguido ese espacio y él simplemente respondió: “Yo se lo presto, tío. Yo se lo presto”.

Reacciones en redes: “No les cobró, pero se quedará con una granja ya hecha”

El fragmento del video con las declaraciones de Adal Ramones rápidamente se volvió viral en TikTok, donde los usuarios no tardaron en reaccionar con comentarios divididos entre la broma y la especulación.

Tentativamente, La Granja VIP se estrenaría el último trimestre de 2025. (Foto: TV Azteca)

Algunos seguidores interpretaron la declaración como parte del humor característico del conductor:

“Obvio es broma”, “Sonó muy a chiste de Adal”, escribieron.

Otros, sin embargo, aprovecharon para dar su punto de vista.

“No les cobró, pero se quedará con una granja ya hecha”,“Pues es lo justo, él puso el terreno”, comentaron en tono irónico.

El clip, además, generó curiosidad sobre si realmente La Granja VIP fue grabada en una propiedad de Adal o si todo formó parte del humor con el que suele interactuar con los medios.

La Granja VIP: cuándo se estrena y qué se sabe del reality

La Granja VIP es el nuevo reality show de TV Azteca donde varios famosos deberán dejar atrás los lujos para adaptarse a la vida rural. El programa promete mostrar la resistencia física, emocional y mental de cada participante.

El formato —que ha sido un éxito en más de 50 países como Brasil y Portugal— llegará a México el domingo 12 de octubre a las 20:30 horas por Azteca Uno, con transmisión disponible las 24 horas del día.

(Instagram: @lagranjavipmx)

El show contará con la conducción de Adal Ramones, acompañado por Kristal Silva y Alex Garza, además de Malleza como conductora digital.

Entre los jueces estarán Lola Cortés, Linet Puente, Flor Rubio, Rey Grupero y Ferka, quienes prometen decir las cosas “sin filtros”.

De acuerdo con la producción, la granja fue construida en el Ajusco, en un terreno de más de 3,500 metros cuadrados, con más de 450 personas involucradas en su creación.

“Será un antes y un después en la televisión mexicana”, aseguró el equipo de producción durante la conferencia de prensa.