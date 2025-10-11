México

FGJEM detiene a 44 presuntos responsables de robo de vehículos: 35 ya vinculados a proceso en Edomex

Autoridades señalan que este delito de alto impacto fue a la baja en un 37 por ciento

Por Jorge Contreras

Van 44 detenidos en el
Van 44 detenidos en el Edomex por el robo de automóviles (Foto: Especial)

Como parte de la estrategia integral contra el robo de vehículos en el Estado de México, resultados, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la detención de 44 personas presuntamente relacionadas con este delito durante la última semana de septiembre, como parte de una serie de operativos permanentes coordinados con autoridades federales, estatales y municipales.

De los detenidos, 35 ya fueron vinculados a proceso, mientras que 14 pertenecían a distintos grupos criminales especializados en el robo de automóviles con violencia en varios municipios mexiquenses.

Entre ellos destaca la captura de Airy Azael “N”, considerado objetivo prioritario por la Fiscalía debido a que era uno de los principales generadores de violencia en la zona de Cuautitlán Izcalli.

Durante las acciones de investigación se realizaron 26 operativos y 10 cateos, lo que permitió el aseguramiento de seis inmuebles utilizados presuntamente para la planificación o ejecución de actividades delictivas.

Más de 30 órdenes de detención por robo con violencia

detenidos robo de vehiculos Edomex
detenidos robo de vehiculos Edomex FGJEM

Por igual, agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron 38 órdenes de aprehensión por el delito de robo con violencia, mientras que cuatro integrantes del grupo criminal conocido como “Los Rufles” fueron detenidos en flagrancia.

Otros detenidos identificados por la FGJEM son Cristopher “N”, José Luis “N”, Gabriel “N”, Gonzalo “N”, Jaqueline “N”, José Ángel “N”, José Ariel “N” y José Martín “N”, quienes formaban parte de distintas células delictivas dedicadas al robo de vehículos.

Las autoridades señalaron que estos grupos operaban principalmente en las regiones del Valle de México y Valle de Toluca, donde se ha reforzado la presencia policial.

Robo vehicular a la baja

7 mil 266 menos robos
7 mil 266 menos robos de automóviles de enero a agosto de 2025 (Comisaría General de Seguridad Ciudadana Nezahualcóyotl)

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la estrategia de combate al robo vehicular ha tenido resultados visibles.

Entre enero y agosto de 2025, el Estado de México registró una disminución del 32% en la incidencia de robo de automóviles, al pasar de 22,820 denuncias en 2024 a 15,554 en el mismo periodo de 2025.

La FGJEM recordó a la ciudadanía que denunciar de forma inmediata es clave para la recuperación de vehículos y la identificación de responsables. Para ello, puso a disposición la línea 800 7028 770, la aplicación móvil oficial y el portal fgjem.edomex.gob.mx/pre-denuncia-en-linea, además del número de emergencias 911.

Con estas acciones, las autoridades reafirmaron su compromiso de combatir frontalmente el robo de vehículos en Edomex, uno de los delitos de mayor impacto para la población.

