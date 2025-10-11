México

Estos son los mitos sobre el cáncer de mama que dificultan detectarlo a tiempo

La autoexploración es una de las acciones más recomendadas para detectar la enfermedad a cualquier edad

Por Fernanda López-Castro

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Persisten varios mitos sobre el cáncer de mama a pesar del acceso a información y campañas de concientización en todo el mundo. Estos mitos influyen negativamente en la prevención, la detección oportuna y el tratamiento de la enfermedad.

Conocer la realidad detrás de las creencias erróneas resulta fundamental para adoptar medidas adecuadas y consultar al personal de salud ante cualquier señal de alerta.

De acuerdo con información publicada por Laboratorios Chopo, uno de los mitos más extendidos sostiene que el cáncer de mama solo afecta a las mujeres.

Aunque la incidencia es mayor en mujeres, los hombres también pueden desarrollar este tipo de cáncer, aunque los casos son poco frecuentes, pero existen, por lo que cualquier persona, independientemente de su género, debe estar atenta a los síntomas y factores de riesgo.

Los síntomas más comunes de cáncer de mama incluyen la presencia de un bulto nuevo en la mama o la axila, aumento del grosor o hinchazón, irritación en la piel, enrojecimiento o descamación en el pezón, dolor en esa zona, secreción que no sea leche, cambios en el tamaño o la forma y dolor localizado.

Es importante recordar que estos signos pueden corresponder a otras afecciones benignas, pero ante cualquier cambio es fundamental buscar evaluación médica inmediata.

Otra creencia imprecisa asume que solo las mujeres mayores pueden sufrir cáncer de mama. Si bien el riesgo aumenta con la edad, mujeres jóvenes también pueden verse afectadas. Es clave que todas las mujeres conozcan sus factores de riesgo y realicen controles periódicos, sin importar la edad.

Se suele considerar que el cáncer de mama siempre produce una protuberancia palpable, pero esta afirmación tampoco es correcta. Aunque la aparición de un bulto es señal frecuente, hay tumores que no generan masas detectables en las primeras etapas.

Otros síntomas, como modificaciones en la forma o textura del seno y secreciones, pueden indicar la presencia de cáncer.

En cuanto al dolor, existe la idea de que el cáncer de mama siempre se percibe a través de molestias o dolor en la zona. En realidad, muchos casos tempranos no generan dolor ni malestar.

Por eso, realizar pruebas de detección regulares y autoexplorarse sigue siendo una acción indispensable para todas las edades y perfiles de riesgo.

Otra creencia común asocia el uso de brassieres o desodorantes con el cáncer de mama. No existe evidencia científica que relacione ninguno de estos productos con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad.

Respecto a la herencia, algunos creen que tener antecedentes familiares vuelve inevitable padecer cáncer de mama. Si bien el riesgo se incrementa, no es una consecuencia segura. La evaluación profesional y un plan individualizado de tamizaje pueden ayudar a reducir la incertidumbre y mejorar las perspectivas de detección precoz.

La relación entre implantes mamarios y el riesgo de cáncer de mama también es un mito. Los implantes no aumentan la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Los exámenes de detección pueden adaptarse a las particularidades de quienes tienen implantes, y la mastografía utiliza técnicas seguras que protegen tanto la mama como los implantes.

El mito de que el cáncer de mama siempre resulta mortal es falso. La detección temprana y los avances en tratamientos permiten que muchas personas superen la enfermedad y mantengan buena calidad de vida luego de los tratamientos.

La creencia de que la radiación emitida durante una mamografía causa cáncer de mama no tiene sustento. La dosis recibida es mínima y los beneficios del diagnóstico temprano son ampliamente superiores a los posibles riesgos.

Finalmente, no todos los tratamientos provocan efectos secundarios graves. Los posibles síntomas varían en cada paciente y es posible manejarlos con estrategias médicas apropiadas en cada caso.

Derribar estos mitos constituye una herramienta clave para una mejor salud pública y una mayor supervivencia en quienes reciben un diagnóstico de cáncer de mama.

