México

Conoce el clima de este día en Mérida

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Por Infobae Noticias

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Gobierno de Yucatán)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Mérida este 11 de octubre:

El tiempo para este sábado en Mérida alcanzará los 33 grados, mientras que la temperatura mínima será de 20 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 7.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 65%, con una nubosidad del 25%, durante el día; y del 1%, con una nubosidad del 12%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 33 kilómetros por hora en el día y los 11 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Mérida (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Mérida

Mérida y en general la península de Yucatán, se caracteriza por tener un temporal cálido subhúmedo con lluvias durante el verano. La temperatura promedio en dicha región es de 26.6 grados.

Esta zona yucateca también tiene una temporada larga de lluvias, que va del mes de mayo hasta enero, aunque también puede haber precipitaciones en los meses secos, sin embargo, éstas no duran más allá de una hora y no son un impedimento para hacer actividades en las playas.

La época más calurosa es de abril a agosto, cuando el termómetro sube hasta los 40 grados, mientras que de septiembre a enero son frecuentes los vientos que nublan y refrescan la ciudad.

Mérida posee un clima cálido
Mérida posee un clima cálido sub-húmedo. (Secretaría de Turismo)

México reporta incremento en pérdidas de viviendas tras fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaMéridaYucatánmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Lex Ashton no recuerda ataque en el CCH Sur, asegura su abogado: “Sólo del momento en que lo trasladaban”

De acuerdo a la declaración, Ashton no recuerda los hechos por una presunta condición médica

Lex Ashton no recuerda ataque

¿Para qué sirve el ajo en ayunas?

Conoce los beneficios de este alimento

¿Para qué sirve el ajo

Resultados Melate, Revancha y Revanchita del viernes 10 de octubre; ¡Ya cayó!

Aquí los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados Melate, Revancha y Revanchita

AAA rinde tributo a Antonio Peña con el regreso de los Relevos Atómicos en Héroes Inmortales 2025

Minis, exóticos, rudos y técnicas chocan en una batalla electrizante que promete momentos épicos y caos absoluto en la capital

AAA rinde tributo a Antonio

Clima en México: el pronóstico del tiempo para Santiago Ixcuintla este 11 de octubre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en México: el pronóstico
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a hombre con más

Detienen a hombre con más de 120 mil dólares en efectivo y drogas tras cateo en Chihuahua

Procesan a tercer implicado en el asesinato de Juan Alberto Camarillo, jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato

Capturan a sujeto implicado en el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón en Guerrero

Este es el cártel que opera en Miguel Hidalgo, la alcaldía donde fue asesinado el modelo argentino Fede Dorcaz

Dan 10 años de prisión a nueve mexicanos y ecuatorianos detenidos en Guerrero con más de 3 toneladas de cocaína

ENTRETENIMIENTO

Fabiola Campomanes habría aceptado volver

Fabiola Campomanes habría aceptado volver a la televisión con La Granja VIP a cambio de este millonario sueldo

Prime Video México: Estas son las mejores series para ver hoy

Estas son las películas que están de moda en Prime Video México este día

Ranking Netflix: estas son las películas más populares entre el público mexicano

Las series más vistas en Netflix México para pasar horas frente a la pantalla

DEPORTES

AAA rinde tributo a Antonio

AAA rinde tributo a Antonio Peña con el regreso de los Relevos Atómicos en Héroes Inmortales 2025

DT de Colombia destaca el partido de este sábado contra México: “Es lo mejor de Concacaf”

Vinculan a proceso a Omar Bravo, el exdelantero podría enfrentar 10 años de prisión

Jugador de México manda mensaje a Argentina previo al duelo de los Cuartos de Final: “Es un partido más”

Un viejo conocido de la Liga MX anota en el triunfo de Francia sobre Azerbaiyán en las eliminatorias del Mundial 2026