México

Beca Rita Cetina 2025: cuándo reciben el pago los beneficiarios de apellido con letra M durante este octubre

Esta beca es de al menos mil 900 pesos por familia más 700 pesos por cada estudiante que sea parte de ella

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
La Beca Rita Cetina mantiene
La Beca Rita Cetina mantiene su plataforma abierta para que los padres de familia puedan realizar el registro en línea (Foto: Gobierno de México)

Desde el 6 de octubre de 2025, los pagos de la Beca Rita Cetina correspondientes al bimestre septiembre-octubre comenzaron a distribuirse entre los beneficiarios, quienes pueden acceder a los recursos a través de la tarjeta Bienestar en cajeros automáticos y ventanillas bancarias, sin la intervención de intermediarios.

La Beca Rita Cetina está dirigida a alumnos de preescolar, primaria y secundaria inscritos en escuelas públicas del país, aunque en esta primera fase el programa se limita a quienes cursan secundaria.

El monto asignado es de 1.900 pesos mexicanos por alumno cada bimestre, y se contempla un apoyo adicional de 700 pesos por cada hijo inscrito extra, lo que permite ampliar el alcance del beneficio a familias con dos o más hijos en este nivel educativo.

Para garantizar una distribución eficiente y ordenada, el proceso de entrega de la beca se organiza según la primera letra de la CURP de cada estudiante. Este criterio permite una dispersión escalonada de los recursos y evita aglomeraciones en los puntos de cobro.

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra M podrán acudir a retirar el apoyo el lunes 13 de octubre de 2025. El proceso de entrega concluirá el viernes 17 de octubre, asegurando que todos los estudiantes contemplados en esta etapa reciban el respaldo económico dentro del plazo establecido.

Calendario completo de la Beca Rita Cetina

  • Letra A, B: lunes 06 de octubre.
  • Letra C: martes 07 de octubre.
  • Letra D, E, F: miércoles 08 de octubre.
  • Letra G: jueves 09 de octubre.
  • Letra H, I, J, K, L: viernes 10 de octubre.
  • Letra M: lunes 13 de octubre.
  • Letra N, Ñ, O, P, Q: martes 14 de octubre.
  • Letra R: miércoles 15 de octubre.
  • Letra S: jueves 16 de octubre.
  • Letras T, U, W, X, Y, Z: viernes 17 de octubre.

¿Para qué sirven las becas para estudiantes?

Las becas para estudiantes tienen como objetivo principal facilitar el acceso, la permanencia y la finalización de estudios en niveles educativos diversos. Ayudan a quienes enfrentan barreras económicas o personales que dificultan su formación académica. Las becas pueden cubrir total o parcialmente los costos de matrícula, materiales, transporte, manutención y, en algunos casos, prácticas profesionales o actividades extracurriculares.

Las instituciones educativas, gobiernos y organizaciones privadas suelen establecer programas de becas para fomentar la igualdad de oportunidades, la excelencia y la inclusión social.

Además del alivio financiero, las becas contribuyen al desarrollo personal y profesional, motivan a los estudiantes a mantener buenos resultados académicos y promueven la movilidad educativa nacional o internacional. En conjunto, representan una herramienta que impulsa la formación de capital humano calificado.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBecas para el BienestarProgramas Socialesmexico-noticias

Más Noticias

Yaca, la fruta rica en potasio y magnesio que regula el azúcar en sangre

Conocida por su tamaño y sabor complejo, se cultiva cada vez más en regiones cálidas mexicanas

Yaca, la fruta rica en

DT de Colombia destaca el partido de este sábado contra México: “Es lo mejor de Concacaf”

Néstor Lorenzo también destacó la capacidad y experiencia que tiene Javier Aguirre

DT de Colombia destaca el

Vinculan a proceso a Omar Bravo, el exdelantero podría enfrentar 10 años de prisión

El exjugador de Chivas, Atlas, Cruz Azul y la selección mexicana fue acusado de abuso sexual infantil agravado

Vinculan a proceso a Omar

El Galeón Marigalante se hundió en Puerto Vallarta: autoridades investigan las causas

Autoridades de Protección Civil de Jalisco confirmaron que no hubo víctimas durante el incidente

El Galeón Marigalante se hundió

Resultados Sorteo Superior 2860 Lotería Nacional 10 de octubre 2025: premio de 17 millones de pesos

Si compraste uno de los cachitos ganadores puedes cobrar el premio en un lapso de 60 días después de que se dieran a conocer los resultados

Resultados Sorteo Superior 2860 Lotería
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a tercer implicado en

Procesan a tercer implicado en el asesinato de Juan Alberto Camarillo, jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato

Capturan a sujeto implicado en el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón en Guerrero

Este es el cártel que opera en Miguel Hidalgo, la alcaldía donde fue asesinado el modelo argentino Fede Dorcaz

Dan 10 años de prisión a nueve mexicanos y ecuatorianos detenidos en Guerrero con más de 3 toneladas de cocaína

Marina detiene a dos hombres por transporte de hidrocarburo ilegal en Tabasco y Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

Prime Video México: Estas son

Prime Video México: Estas son las mejores series para ver hoy

Estas son las películas que están de moda en Prime Video México este día

Ranking Netflix: estas son las películas más populares entre el público mexicano

Las series más vistas en Netflix México para pasar horas frente a la pantalla

¿Cuál fue el móvil del asesinato de Fede Dorcaz, participante de Las Estrellas Bailan en Hoy? Estas son las hipótesis

DEPORTES

DT de Colombia destaca el

DT de Colombia destaca el partido de este sábado contra México: “Es lo mejor de Concacaf”

Vinculan a proceso a Omar Bravo, el exdelantero podría enfrentar 10 años de prisión

Jugador de México manda mensaje a Argentina previo al duelo de los Cuartos de Final: “Es un partido más”

Un viejo conocido de la Liga MX anota en el triunfo de Francia sobre Azerbaiyán en las eliminatorias del Mundial 2026

La Selección de Guatemala de Luis Fernando Tena empata en Surinam y se ve lejos del Mundial del 2026