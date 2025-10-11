Beca Rita Cetina 2025: cuándo reciben el pago los beneficiarios de apellido con letra M durante este octubre

La Beca Rita Cetina mantiene su plataforma abierta para que los padres de familia puedan realizar el registro en línea (Foto: Gobierno de México)

Desde el 6 de octubre de 2025, los pagos de la Beca Rita Cetina correspondientes al bimestre septiembre-octubre comenzaron a distribuirse entre los beneficiarios, quienes pueden acceder a los recursos a través de la tarjeta Bienestar en cajeros automáticos y ventanillas bancarias, sin la intervención de intermediarios.

La Beca Rita Cetina está dirigida a alumnos de preescolar, primaria y secundaria inscritos en escuelas públicas del país, aunque en esta primera fase el programa se limita a quienes cursan secundaria.

El monto asignado es de 1.900 pesos mexicanos por alumno cada bimestre, y se contempla un apoyo adicional de 700 pesos por cada hijo inscrito extra, lo que permite ampliar el alcance del beneficio a familias con dos o más hijos en este nivel educativo.

Para garantizar una distribución eficiente y ordenada, el proceso de entrega de la beca se organiza según la primera letra de la CURP de cada estudiante. Este criterio permite una dispersión escalonada de los recursos y evita aglomeraciones en los puntos de cobro.

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra M podrán acudir a retirar el apoyo el lunes 13 de octubre de 2025. El proceso de entrega concluirá el viernes 17 de octubre, asegurando que todos los estudiantes contemplados en esta etapa reciban el respaldo económico dentro del plazo establecido.

Calendario completo de la Beca Rita Cetina

Letra A, B: lunes 06 de octubre.

Letra C: martes 07 de octubre.

Letra D, E, F: miércoles 08 de octubre.

Letra G: jueves 09 de octubre.

Letra H, I, J, K, L: viernes 10 de octubre.

Letra M: lunes 13 de octubre.

Letra N, Ñ, O, P, Q: martes 14 de octubre.

Letra R: miércoles 15 de octubre.

Letra S: jueves 16 de octubre.

Letras T, U, W, X, Y, Z: viernes 17 de octubre.

¿Para qué sirven las becas para estudiantes?

Las becas para estudiantes tienen como objetivo principal facilitar el acceso, la permanencia y la finalización de estudios en niveles educativos diversos. Ayudan a quienes enfrentan barreras económicas o personales que dificultan su formación académica. Las becas pueden cubrir total o parcialmente los costos de matrícula, materiales, transporte, manutención y, en algunos casos, prácticas profesionales o actividades extracurriculares.

Las instituciones educativas, gobiernos y organizaciones privadas suelen establecer programas de becas para fomentar la igualdad de oportunidades, la excelencia y la inclusión social.

Además del alivio financiero, las becas contribuyen al desarrollo personal y profesional, motivan a los estudiantes a mantener buenos resultados académicos y promueven la movilidad educativa nacional o internacional. En conjunto, representan una herramienta que impulsa la formación de capital humano calificado.