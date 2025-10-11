Actualización climática en México este 11 de octubre: previsión detallada por estado

Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 11 de octubre.

Pronóstico del tiempo para este 11 de octubre

La tormenta tropical Raymond se desplazará cerca y de forma paralela a las costas del Pacífico central mexicano, su circulación y desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero (occidente); lluvias muy fuertes en Nayarit; adicionalmente rachas de viento de 70 a 90 km/h con posible formación de trombas marinas y oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, así como viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Nayarit y Sinaloa; además de Guerrero (disminuyendo por la tarde).

Simultáneamente, se prevé que en el transcurso de este día, Priscilla se degrade a ciclón post-tropical frente a la costa occidental de Baja California Sur; sin embargo, sus remanentes mantendrán vientos y lluvias fuertes en dicha entidad y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California. A su vez, los desprendimientos nubosos asociados a su circulación, generarán lluvias e intervalos de chubascos en Baja California.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México en combinación con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que prevalecerá próxima a las costas del Pacífico sur mexicano, propiciarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Asimismo, lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional.

Finalmente, la aproximación de una nueva onda tropical (núm. 37) a la península de Yucatán, propiciará chubascos y lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Imagen de archivo de una vista general de las altas olas propiciadas por fuertes vientos en el puerto de Mazatlán. (EFE/STR)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte), Veracruz (norte y sur), Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (occidente). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas, Estado de México, Morelos, Nayarit, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Durango y Zacatecas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua y Coahuila. Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h con posible formación de trombas marinas: costas de Michoacán, Colima y Jalisco. Viento de 20 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California (norte y sur), Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, Veracruz (costa), Oaxaca y Chiapas; Guerrero (oeste y disminuyendo por la tarde). Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Michoacán, Colima y Jalisco. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, además de costas de Sinaloa (sur) y Nayarit; Guerrero (oeste y disminuyendo por la tarde). Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (oeste y sur) y Sinaloa (centro y sur). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (sureste). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), San Luis Potosí (este), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Michoacán, Guerrero, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua, Durango y Estado de México.

El clima en México continúa mostrando su diversidad y complejidad, con fenómenos que van desde olas de calor hasta lluvias torrenciales. Mantenerse informado y preparado es esencial para mitigar los efectos que estos cambios pueden traer.

Consultar las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades puede marcar la diferencia en el bienestar de la población. Las variaciones en las condiciones climáticas exigen una respuesta adaptada a cada región del país.

Es importante seguir monitoreando las previsiones del tiempo y estar atentos a cualquier alerta emitida por las autoridades. La preparación y la información son las mejores herramientas para enfrentar de manera efectiva los retos climáticos que se nos presenten.