Turista extranjero se enfrenta a taxista en pelea por pasaje y ayuda a chofer de aplicación en Tulum

El altercado ocurrió en plena zona turística y quedó grabado en video, causando indignación entre usuarios

Por Jesús F. Beltrán

El video viral muestra cómo
El video viral muestra cómo un turista defiende al conductor de aplicación ante la disputa por un pasaje.

Un nuevo episodio de tensión entre taxistas de aplicación y taxistas de zona turística en Tulum se volvió viral esta semana, generando preocupación entre los turistas y la población local. El incidente ocurrió cuando un pasajero solicitó un viaje mediante una aplicación y el taxista de base intentó disputarle el pasaje. En el video compartido en redes sociales se puede ver cómo un hombre de nacionalidad estadounidense interviene para apoyar al conductor de aplicación y ayudarlo a continuar su viaje.

En las imágenes se observa que el taxista de base abre la puerta del vehículo al conductor de aplicación mientras este intenta subir a un pasajero. Ante la situación, el turista extranjero se acerca y aleja al taxista de base, mientras se escuchan intercambios verbales tensos. “A ver, espérate, espérate. No me toques, no me toques. Tranquilamente. No me toques”, se le escucha decir al taxista de base, mientras el turista mantiene la calma y protege al conductor de aplicación.

El visitante protege al conductor
El visitante protege al conductor de aplicación mientras el taxista de base intenta disputarle el pasaje.

El conflicto escaló rápidamente, con insultos y amenazas, hasta que finalmente el chofer de aplicación y el turista lograron huir de la escena y continuar su viaje. Tras el incidente, el conductor agradeció al extranjero por su intervención: “Perdona, amigo, es que es la mafia de Tulum, estos mugrosos taxistas”. A lo que el estadounidense respondió: “Lo sé, no te preocupes, es un maldito cabrón”.

El video viral generó cientos de comentarios de usuarios, quienes expresaron su indignación ante la situación. Mensajes como “Por eso el turismo en Tulum se está acabando por estos pinches taxistas” o “El turismo cada vez está bajando las actitudes de estas sabandijas” reflejan la percepción negativa que muchos visitantes tienen sobre la seguridad y el orden en la ciudad.

El video viral muestra cómo un turista defiende al conductor de aplicación ante la disputa por un pasaje. Crédito: X / @XQestendenciaMX

Este tipo de conflictos se suma a otros problemas que han impactado negativamente al turismo en Tulum, que ha registrado una disminución del 40% durante 2025. Entre los factores que explican esta caída se encuentran el incremento de precios en servicios y productos, la inseguridad y el desorden en zonas turísticas, así como la saturación de hoteles y la falta de promoción efectiva. Hoteles de lujo han reducido sus tarifas debido a la baja ocupación, mientras que los taxis y clubes de playa han incrementado sus costos, generando descontento entre los visitantes y afectando la percepción internacional del destino.

Negocios reportan baja en ventas
Negocios reportan baja en ventas y afluencia en Tulum. (Crédito: x.com/@Luis68cabo)

Especialistas en turismo señalan que incidentes como el conflicto entre taxistas no solo afectan la imagen de Tulum, sino que también tienen repercusiones directas en la economía local. La disminución de turistas impacta la ocupación hotelera, los ingresos de restaurantes y comercios, y reduce la inversión en servicios turísticos de calidad.

Ante esta situación, autoridades locales y empresarios turísticos buscan implementar medidas para garantizar la seguridad, mejorar la regulación de transporte y recuperar la confianza de los visitantes. Sin embargo, hasta el momento, la solución parece depender tanto de la vigilancia como de un cambio cultural y de comportamiento entre los conductores que operan en la zona.

