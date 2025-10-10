México

Luisa María Alcalde confirma expulsión de Hernán Bermúdez Requena de Morena

El hecho fue dado a conocer durante una conferencia de prensa

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
Luján informó de la situación
Luján informó de la situación durante una conferencia de prensa en Tabasco (FOTO: MARIOJASSO/CUARTOSCURO)

Hernán Bermúdez Requena, señalado como presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, fue expulsado de Morena, confirmó Luisa María Alcalde, presidenta del partido.

Durante la conferencia de prensa ofrecida en Villahermosa, Tabasco, la presidenta del partido dio a conocer que la expulsión del presunto líder criminal fue por una decisión de la comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido.

“En nuestro movimiento no cabida para la impunidad, fue nuestro propio movimiento el que abrió la investigación en el caso de Hernán Bermúdez (..) hoy en el reclusorio detenido y con una investigación en curso”, afirmó luego de ser cuestionada de si Adán Augusto López, ahora senador y exgobernador de Tabasco debería ser destituido de su cargo.

“No hay complicidades en Morena, no hay cabida para la complicidad ni para la impunidad

*Información en desarrollo

Temas Relacionados

Hernán Bermúdez RequenaLa BarredoraLuisa María AlcaldeMorenaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

ADO suspende servicio en 17 ciudades de Veracruz, Puebla y Tamaulipas tras daños por tormenta Raymond

La tormenta tropical ha generado afectaciones principalmente en Veracruz

ADO suspende servicio en 17

Alcaldía Cuauhtémoc suspende guardería tras muerte de bebé; Alessandra Rojo de la Vega acusa a IMSS de no atender caso

La alcaldesa consideró “inhumano” que el IMSS no atienda el caso, a pesar de que la guardería es subrogada por la institución

Alcaldía Cuauhtémoc suspende guardería tras

Claudia Sheinbaum se reúne de forma virtual con gobernadores para atender emergencia por lluvias

Hasta el momento se ha registrado la muerte de cuatro personas por este suceso

Claudia Sheinbaum se reúne de

Mató a siete familiares y ahora es declarada culpable por la justicia de Veracruz: el caso de Yesenia Ivón “N”

Las estimaciones de sentencia para la mujer que asesinó a sus padres y hasta un menor de edad en Boca del Río podría ser de hasta 70 años en prisión

Mató a siete familiares y

¿Qué es la violencia mediática, el delito por el que Belinda denunció a Lupillo Rivera?

La cantante denunció al músico por presuntamente difundir información y declaraciones sobre su vida privada

¿Qué es la violencia mediática,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mató a siete familiares y

Mató a siete familiares y ahora es declarada culpable por la justicia de Veracruz: el caso de Yesenia Ivón “N”

“Puede callar ahora, pero debe responder a la FGR”: Harfuch sobre el caso Hernán Bermúdez Requena y La Barredora

Operativo militar en Quitupan logra decomiso de armas, municiones, equipo táctico y coches “monstruo”

Elementos de Guardia Nacional y Policía Preventiva son víctimas de ataque armado en Bachigualato, Sinaloa

Asesinan a tiros a “El Luneta” en GAM, presunto sicario ligado a la UJ-40 y La Unión Tepito en CDMX | Video

ENTRETENIMIENTO

Quién es Mariana Ávila, novia

Quién es Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz que competiría con el cantante en Las Estrellas Bailan en Hoy

Difunden primeras imágenes de los asesinos de Fede Dorcaz, participante argentino de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’

Quién fue Fede Dorcaz, participante de Las Estrellas Bailan en Hoy que fue asesinado en la Ciudad de México

‘La Granja VIP’: Alfredo Adame explota contra Kike Mayagoitia mientras reportan que una estrella no pasó los exámenes médicos

Conductores de Hoy lamentan la muerte de Fede Dorcaz, participante argentino de Las Estrellas Bailan en Hoy

DEPORTES

WWE Crown Jewel 2025: cartelera,

WWE Crown Jewel 2025: cartelera, cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México

El día que Monarcas Morelia fue considerado el mejor equipo del mundo

CMLL 2025 celebra el Día de Muertos con funciones especiales en la Arena México, Puebla y Guadalajara

Caso Omar Bravo: abogado de víctima de abuso sexual espera una condena de hasta 10 años de cárcel

América es un hospital: conoce la lista completa de lesionados del América tras la baja de Alejandro Zendejas