Luisa María Alcalde confirma expulsión de Hernán Bermúdez Requena de Morena

Luján informó de la situación durante una conferencia de prensa en Tabasco (FOTO: MARIOJASSO/CUARTOSCURO)

Hernán Bermúdez Requena, señalado como presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, fue expulsado de Morena, confirmó Luisa María Alcalde, presidenta del partido.

Durante la conferencia de prensa ofrecida en Villahermosa, Tabasco, la presidenta del partido dio a conocer que la expulsión del presunto líder criminal fue por una decisión de la comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido.

“En nuestro movimiento no cabida para la impunidad, fue nuestro propio movimiento el que abrió la investigación en el caso de Hernán Bermúdez (..) hoy en el reclusorio detenido y con una investigación en curso”, afirmó luego de ser cuestionada de si Adán Augusto López, ahora senador y exgobernador de Tabasco debería ser destituido de su cargo.

“No hay complicidades en Morena, no hay cabida para la complicidad ni para la impunidad

*Información en desarrollo