México

Haz tus propias calaveritas de chocolate con esta receta sencilla para Día de Muertos

Te decimos el paso a paso para que te queden bien

Por Zurisaddai González

Guardar
Calaveritas de chocolate decoradas con
Calaveritas de chocolate decoradas con colores brillantes y detalles artesanales, un dulce tradicional para el Día de Muertos en México. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las calaveritas de chocolate mexicanas se han convertido en uno de los símbolos más populares y actuales del Día de Muertos. El brillo oscuro del chocolate y sus formas divertidas atraen a niños y adultos, quienes las preparan y decoran en familia o las ofrecen en ofrendas para honrar a sus seres queridos.

Estos dulces, coloridos y versátiles, fusionan la tradición ancestral de las calaveras de azúcar con la preferencia moderna por el chocolate, transformando los altares en una celebración tanto visual como deliciosa.

El origen de las calaveritas se remonta a la tradición prehispánica de rendir tributo a los difuntos con ofrendas especiales. Aunque las calaveritas de azúcar han sido históricas en México, la versión de chocolate responde a los gustos de generaciones recientes.

Se encuentran en mercados y panaderías de todo el país, y su decoración puede variar con glaseados, chispas de colores o detalles artísticos, haciéndolas ideales tanto para regalar como para disfrutar en familia durante el Día de Muertos. Las más tradicionales llevan detalles de azúcar de colores y, a veces, nombres escritos en la frente.

Calaveritas de chocolate decoradas con
Calaveritas de chocolate decoradas con colores brillantes y detalles artesanales, un dulce tradicional para el Día de Muertos en México. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de calaveritas de chocolate mexicanas

La receta de calaveritas de chocolate mexicanas es sencilla y permite una amplia personalización. La base es chocolate fundido, que se vierte en moldes de calavera y, tras enfriarse, se desmolda y se decora con glaseados y confites de muchos colores.

El resultado es una calaverita sólida o hueca, brillante y lista para decorar altares o ser compartida como parte de la celebración.

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes: 10 minutos
  • Fundido y moldeado del chocolate: 15 minutos
  • Refrigeración: 30 minutos
  • Decoración: 20 minutos

Tiempo total estimado: 1 hora 15 minutos

Ingredientes

  1. 200 g de chocolate semiamargo (puede ser chocolate para repostería)
  2. Moldes de calaverita (de plástico o silicón)
  3. Chispas de colores, confites o azúcar de colores (para decorar)
  4. 1 clara de huevo (opcional, para glaseado real)
  5. 150 g de azúcar glass (opcional, para glaseado real)
  6. Colorantes vegetales (opcional, para glaseado)
Calaveritas de chocolate decoradas con
Calaveritas de chocolate decoradas con colores brillantes y detalles artesanales, un dulce tradicional para el Día de Muertos en México. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer calaveritas de chocolate mexicanas, paso a paso

  1. Trocea el chocolate y colócalo en un recipiente resistente al calor.
  2. Funde el chocolate en baño María o a intervalos cortos en microondas, removiendo hasta que quede completamente líquido.
  3. Vierte el chocolate fundido en los moldes de calaverita. Golpea suavemente el molde para eliminar burbujas y lograr un acabado liso.
  4. Para calaveritas sólidas, rellena el molde hasta el tope. Para calaveritas huecas, cubre solo las paredes del molde, voltea y elimina el exceso, y repite para reforzar.
  5. Refrigera los moldes durante al menos 30 minutos, o hasta que el chocolate esté totalmente duro.
  6. Desmolda con cuidado, colocando las calaveritas sobre una superficie fría.
  7. Para decorar: mezcla la clara de huevo y el azúcar glass hasta obtener una pasta espesa. Divide y agrega colorantes. Decora con manga pastelera o bolsa con puntita, y añade chispas o confites.
  8. Deja secar la decoración al aire antes de manipular o empacar.
Calaveritas de chocolate decoradas con
Calaveritas de chocolate decoradas con colores brillantes y detalles artesanales, un dulce tradicional para el Día de Muertos en México. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos clave:

  • Asegúrate de que los moldes estén perfectamente secos antes de verter el chocolate para evitar que se marque.
  • Utiliza guantes o un paño para manipular las calaveritas y evitar que se derritan con el calor de las manos.
  • Decora solo cuando la calaverita esté completamente fría para evitar que el glaseado se derrita.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con 200 g de chocolate se obtienen aproximadamente entre seis y ocho calaveritas pequeñas, dependiendo del tamaño del molde.

Temas Relacionados

calaveritas de chocolaterecetasDía de Muertosmexico-noticias

Más Noticias

Desborde del Río Cazones en Veracruz provoca severas inundaciones y caos l Video

Autoridades emiten alerta máxima y piden evitar zonas de riesgo

Desborde del Río Cazones en

Hoy No Circula Sabatino: qué autos descansan este 11 de octubre

Que un automóvil circule o no en sábado en zona metropolitana depende de su holograma y de la terminación de su placa

Hoy No Circula Sabatino: qué

Las Estrellas Bailan en Hoy: ellos son todos los famosos que participarán en el reality de Televisa

La sexta temporada arranca el 13 de octubre por el Canal de las Estrellas

Las Estrellas Bailan en Hoy:

Precios de los centenarios de oro y onzas de plata del 10 de octubre: qué esperar

El valor de estas piezas cambia constantemente debido a los precios internacionales de los metales preciosos y al tipo de cambio del dólar

Precios de los centenarios de

Lolita Cortés tacha de “inculto” Alexis Ayala por hacer menos al Guana y los ensambles de teatro: “No sabes nada”

La actriz abordó la polémica entre los actores durante una reciente participación en el pódcast ‘Pinky Promise’

Lolita Cortés tacha de “inculto”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Elementos de Guardia Nacional y

Elementos de Guardia Nacional y Policía Preventiva son víctimas de ataque armado en Bachigualato, Sinaloa

Asesinan a tiros a “El Luneta” en GAM, presunto sicario ligado a la UJ-40 y La Unión Tepito en CDMX | Video

Regio Clown habría tenido un intento de secuestro antes de su asesinato, revela Antonio Nieto

FGR investiga a Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana acusada de tener nexos con el CJNG

Sentencian a “El Conejo”, integrante de la Familia Michoacana y expolicía de Morelos

ENTRETENIMIENTO

Las Estrellas Bailan en Hoy:

Las Estrellas Bailan en Hoy: ellos son todos los famosos que participarán en el reality de Televisa

Lolita Cortés tacha de “inculto” Alexis Ayala por hacer menos al Guana y los ensambles de teatro: “No sabes nada”

Karla Díaz reacciona a polémica de Jeans y JNS: “No hagan chismes”

Final de la telenovela Monteverde este domingo: Óscar Bonfiglio reflexiona sobre la empatía y función social de las telenovelas

De los escenarios a los tribunales: Pepe Tajonar enfrenta cargos por fraudes que salpican a Ricky Martin y otros artistas

DEPORTES

Caso Omar Bravo: abogado de

Caso Omar Bravo: abogado de víctima de abuso sexual espera una condena de hasta 10 años de cárcel

América es un hospital: conoce la lista completa de lesionados del América tras la baja de Alejandro Zendejas

Sr. Flavio aprueba el ‘apodo’ de ‘Los Fabulosos Cadillacs’ a Checo Pérez y Valtteri Bottas, pilotos de F1

Hirving ‘Chucky’ Lozano no descarta jugar con América o Chivas en caso de regresar al Futbol Mexicano

Faitelson desata polémica al llamar “accidentes” los títulos Sub-17 de México: El Potro Gutiérrez le responde