Este es el cártel que opera en Miguel Hidalgo, la alcaldía donde fue asesinado el modelo argentino Fede Dorcaz

El asesinato ocurrió en la misma alcaldía donde opera el cártel señalado de tener vínculos con el estilista Micky Hair

Por Guadalupe Fuentes

El modelo argentino murió la
El modelo argentino murió la noche del 9 de octubre durante un intento de asalto. (Fede Dorcaz, Instagram)

El cantante y compositor de nacionalidad argentina Fede Dorcaz fue asesinado durante un ataque armado en la Ciudad de México, a solo días de debutar en el reality Las estrellas bailan en Hoy, producido por Televisa.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el ataque fue registrado durante la tarde del 10 de octubre en la alcaldía Miguel Hidalgo, misma en la que se ha señalado que opera el Cártel de Sinaloa , y donde el estilista Micky Hair fue asesinado por sujetos a bordo de una motocicleta.

El ataque ocurrió cuando Dorcaz conducía sobre la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación.

Tras los hechos, el Ministerio Público de la Fiscalía capitalina informó que ya se abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso con arma de fuego, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) indicó que se analizan las grabaciones de las cámaras del C5 para ubicar la ruta que siguieron los presuntos responsables.

Hasta el momento no se ha confirmado si el hecho correspondió a un ataque directo o a un intento de robo, sin embargo, testigos revelaron que varios sujetos se acercaron al vehículo y realizaron disparos.

Cártel de Sinaloa: Una constante en los asesinatos de Fede Dorcaz y Micky Hair

De acuerdo al informe Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), en el país operan siete estructuras criminales que han dividido a la república por territorios. La Ciudad de México “pertenece” en su mayoría al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo a los datos, esta organización criminal mantiene presencia en al menos 31 estados de la República mexicana, en algunos con mayor intensidad que en otros, y la Ciudad de México ha sido catalogada como una de las entidades con presencia significativa.

De acuerdo a la DEA,
De acuerdo a la DEA, el Cártel de Sinaloa tiene presencia en 31 estados de la República mexicana ( Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas de la DEA)

Por otra parte, el periodista Oscar Balderas identificó específicamente a la alcaldía Miguel Hidalgo como un territorio controlado por el Cártel de Sinaloa.

Un ejemplo de la violencia registrada en la zona fue el asesinato del estilista y empresario Micky Hair, quien fue atacado por sujetos a bordo una motocicleta mientras salía de su salón Micky Hair Salón Masaryk, ubicado en Polanaco.

Y aunque el asesinato de este último ha sido relacionado por los vínculos que tenía con Diana Esparragoza, nieta del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno ,“El Azul”, quien fue cofundador del Cártel de Sinaloa, no se ha podido confirmar que su muerte haya sido motivada por esto.

