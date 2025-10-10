México

Encuentran cuerpo en una cisterna durante demolición del Hospital Dr. González Castañeda del ISSSTE, en Tlatelolco

El cadáver fue localizado en estado de descomposición

Por Luis Contreras

El cuerpo de un hombre fue hallado durante las labores de construcción de lo que será el Hospital Dr. González Castañeda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Los hechos fueron dados a conocer el 9 de octubre, primeros informes indican que el cuerpo fue localizado al interior de una cisterna por trabajadores de la construcción.

El ISSSTE compartió una tarjeta informativa en la que indica que durante los trabajos de demolición “se identificaron presuntos restos óseos humanos”.

Tras el informe del hallazgo, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) acudieron a la Unidad Habitacional Tlatelolco, sitio donde actualmente está desarrollándose la demolición del complejo hospitalario, para atender la situación.

Labores de demolición continúan en el sitio

“Los trabajos continuaron de manera controlada, con el objetivo de asegurar todos aquellos elementos que, en el contexto de una demolición, pudieran representar un riesgo en materia de protección civil”, detalla el ISSSTE.

Los restos fueron hallados en inmediaciones del Eje 2 Norte Manuel González, en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo. Se realizarán las investigaciones para determinar si el cuerpo contaba con reporte de desaparición.

Cabe recordar que a inicios de septiembre pasado el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, hablo sobre los proyectos de construcción y reconstrucción espacio hospitalarios en diferentes puntos del país.

"En una conferencia mañanera anterior, informamos el inicio de tres obras: del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, de la Unidad de Medicina Familiar en el municipio de Díaz Ordaz de Tamaulipas, y la demolición del viejo inmueble del Hospital Dr. Gonzalo Castañeda’, en Tlatelolco, para construir ahí una nueva unidad médica", comentó el funcionario.

Encuentran el cuerpo de una mujer en el Zócalo de la CDMX

Por su parte, el pasado mes de junio fue informado el hallazgo del cuerpo de una mujer en la Plaza de la Constitución, en la capital del país. En dicha ocasión, paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detalló que se trataba de una mujer de entre 35 y 45 años de edad. El sitio donde fue encontrado el cadáver, en inmediaciones de la calle 20 de Noviembre, fue acordonado.

Fueron personas que transitaban por la zona los que se dieron cuenta del cuerpo y quienes dieron aviso a las autoridades.

