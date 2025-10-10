El principal indicador de la BMV abre jornada este 10 de octubre con alza de 0,42%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el índice mexicano, que comienza la sesión bursátil del viernes 10 de octubre con leves ascensos del 0,42%, hasta los 61.077,75 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el dato con días anteriores, el índice bursátil gira las tornas respecto del de la jornada anterior, en el que marcó un descenso del 1,12%, sin poder fijar una clara tendencia.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el índice mexicano S&P/BMV IPC registra una disminución 1,46%; por el contrario desde hace un año aún conserva un ascenso del 22,73%. El índice BMV se sitúa un 2,92% por debajo de su máximo en lo que va de año (62.915,57 puntos) y un 24,76% por encima de su cotización mínima del año en curso (48.957,24 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo evoluciona el precio de un conjunto de activos determinado, para lo cual toma datos de varias compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por empresas con características específicas como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparativa entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día hay diversos índices y pueden juntarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).