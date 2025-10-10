Dalílah Polanco rompe en llanto tras descubrir que sus fans no eran bots y su apoyo en La Casa de los Famosos era real

La actriz logró el segundo lugar en La Casa de los Famosos México, tercera temporada. (Instagram: @polancodalilah)

El desenlace de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México no solo consagró a Aldo de Nigris como ganador, sino que también evidenció el impacto de Dalílah Polanco en la audiencia, quien, pese a no obtener el primer lugar, se consolidó como una de las figuras más queridas del certamen.

Según los datos oficiales divulgados por Televisa, la competencia alcanzó un récord de más de 43 millones de votos emitidos por el público, una cifra que superó ampliamente las marcas de ediciones anteriores.

La disputa por el liderazgo se centró principalmente entre Aldo de Nigris y Dalílah Polanco. El exfutbolista logró reunir 19 millones 139 mil 98 votos, lo que le permitió asegurarse la victoria.

Ya terminó La Casa de los Famosos | crédito: Dalílah Polanco

Por su parte, la actriz acumuló 10 millones 619 mil 904 votos, quedando en el segundo puesto, a una distancia de 8 millones 519 mil 794 votos respecto al ganador. Esta diferencia no opacó la notable presencia de Dalílah Polanco en redes sociales, especialmente durante las semanas finales del reality, donde miles de seguidores manifestaron su apoyo y votaron de manera masiva para impulsarla hacia el triunfo.

A pesar de enfrentar críticas y detractores, Dalílah Polanco terminó la temporada como una de las participantes más apreciadas por el público. Recientemente, la actriz subió un clip donde se le ve llorando al darse cuenta del apoyo que tiene en redes sociales. Recordemos que muchas veces se aseguró que los fanáticos de la finalistas eran bots. Esto dijo:

“Yo también los extraño, ahora yo lloro por todo, pero ahorita es de emoción y felicidad de saber que sí estaban ahí, siempre estuvieron ahí. Gracias, muchísimas gracias”.

El primer mensaje que publicó Dalílah Polanco, con un celular prestado

(La Casa de los Famosos México)

Tras la conclusión del programa, la actriz comenzó a reincorporarse a su vida cotidiana y compartió su primer mensaje en redes sociales, utilizando un teléfono prestado. En un video publicado en su cuenta de X, explicó su decisión de mantenerse alejada temporalmente de las plataformas digitales para priorizar su bienestar emocional: “La cosa es de que yo estoy afuera, no tengo mi celular, creo que no lo tendré toda la semana por salud mental, emocional y todo lo demás. Yo le hago caso a mi equipo, porque si no fuera por mi equipo y por ustedes, yo no estaría donde estoy”.

En ese mismo mensaje, Dalílah Polanco expresó su gratitud hacia quienes la acompañaron durante la competencia, destacando el apoyo recibido tanto en votos como en muestras de afecto: “Muchísimas gracias por cada pedacito de amor que me mandaron, por cada voto, por cada vez que prendías la tele y buscabas en dónde andaba yo. Por esas mil veces que lo hiciste o una, te agradezco mil veces por esa una o por esas mil. Gracias, gracias, gracias. Les mando un chingazo de amor, chingazo de besos. Que Dios me los bendiga. Voy a seguir subiendo cosas así, de esta manera las irán subiendo. Pero no me olviden, por favor, no me olviden”.