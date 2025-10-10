México

Clima en México este 10 de octubre: revisa la previsión meteorológica en tu región

La previsión meteorológica puede servir para que las personas estén preparadas antes de salir de casa

Por Infobae Noticias

Las autoridades darán aviso oportuno
Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

El clima templado predomina en México; sin embargo, puede variar de acuerdo a la región y estación del año. Para no adivinar si habrá sol intenso, lluvia o granizo, es importante revisar cuál es el pronóstico del tiempo.

Todos los días el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) da un informe oportuno sobre las previsiones meteorológicas del día para cada región.

Las personas deben prepararse ante las siguientes condiciones climatológicas:

Pronóstico del tiempo para este 10 de octubre

La depresión tropical Diecisiete-E del océano Pacífico se intensificó a la tormenta tropical Raymond, frente a las costas de Guerrero. Su extensa circulación y desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias intensas a puntuales torrenciales en Michoacán, Guerrero y Oaxaca y fuertes a muy fuertes en Jalisco y Colima, además de rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Michoacán y Guerrero y rachas de 40 a 50 km/h con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Oaxaca.A su vez, un canal de baja presión sobre el noreste y oriente del país en combinación con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extiende muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, aunado al ingreso de humedad del golfo de México, mantendrán el temporal de lluvias intensas a puntuales torrenciales en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, además de lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán y el centro de la República Mexicana.Por otro lado, la tormenta tropical Priscilla continuará su desplazamiento paralelo a la costa occidental de Baja California Sur, debilitándose gradualmente. Sin embargo, su circulación y bandas nubosas mantendrán la probabilidad de vientos y lluvias fuertes, además de oleaje elevado en dicha región. Se prevé que Priscilla se disipe durante las primeras horas del viernes.Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

El clima puede variar en
El clima puede variar en cada zona o región del país. (Imagen ilustrativa Infobae)

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Tamaulipas (costa y sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y este), Veracruz (norte y centro), Guerrero (costa y suroeste) y Michoacán (costa). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (norte y suroeste) y Chiapas (este y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Colima y Tabasco. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Jalisco, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Sinaloa y Nayarit. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costa occidental de Baja California Sur, costas de Michoacán y Guerrero, así como en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, así como en costas de Jalisco, Colima y Oaxaca. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur y costas de Michoacán y Guerrero. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla y Veracruz.

Aunque el clima puede regalarnos días cálidos y hermosas tardes lluviosas, también puede llegar a convertirse en un peligro si sus condiciones se vuelven extremas.

En caso de que las condiciones meteorológicas pudieran empeorar o considerarse de riesgo, las autoridades estatales y de Protección Civil se darán a la tarea de informar a la población para que puedan refugiarse de forma oportuna.

