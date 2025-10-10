Alicia Villarreal le responde a Cruz Martínez por asegurar que vive un romance como quinceañera: “Es violentador”

Alicia Villarreal responde a Cruz Martínez tras comentarios sobre su nueva relación con Cibad Hernández (Crédito: IG/mtzcruz y CUARTOSCURO)

La reacción de Alicia Villarreal ante los comentarios de su exesposo Cruz Martínez sobre su nueva relación con Cibad Hernández ha marcado un nuevo capítulo en la exposición mediática de la cantante.

La artista, visiblemente incómoda, respondió a las declaraciones de Martínez, quien había solicitado a la prensa que dejara de enfocarse en la vida privada de Villarreal y que respetara su intimidad, en medio de una disputa legal que ambos mantienen.

El vínculo sentimental entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández se hizo público apenas veinte días después de que la cantante formalizara su divorcio con Cruz Martínez, líder de Kumbia Kings.

La cantante enfrenta una disputa legal con su exesposo mientras hace pública su relación con el influencer (IG)

Esta rapidez en el inicio de la relación generó una oleada de comentarios y especulaciones, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, donde se discutió desde la situación económica de Hernández hasta su actividad en redes y su orientación sexual.

En este contexto, Cruz Martínez fue abordado por la prensa para conocer su opinión sobre la nueva pareja de la intérprete. El productor musical, quien enfrenta una denuncia por violencia familiar y robo presentada por Villarreal, optó por desviar la atención de la polémica y solicitó públicamente respeto para la madre de sus hijos.

Según lo transmitido por el programa ¡Siéntese Quien Pueda!, Martínez expresó: “Yo lo que opino es que paren de enfocar en su vida personal. Regrésenle a ella lo que ella les ha dado a ustedes tantos años: su música”.

La exposición pública de la relación entre Villarreal y Hernández también fue tema de conversación cuando una reportera le señaló a Martínez que nunca antes se había visto a la cantante mostrar a una pareja de manera tan abierta.

Cruz Martínez pide respeto para la vida privada de Villarreal en medio de polémicas y denuncias (Crédito: IG/lavillarrealmx - IG/mtzcruz)

El músico respondió, según lo recogido por Ventaneando: “Pues ni conmigo en 25 años casi, pero no pasa nada, o sea, repito: ella es una persona que desde muy chiquita, niña, se ha dedicado a ustedes y a su público, si se quiere ahí de repente regresar a los 15 años, es entendible, es válido”.

En cuanto a la relación personal entre los exesposos, Cruz Martínez reveló en una entrevista anterior con Ventaneando que la comunicación con Alicia Villarreal es inexistente desde la disolución oficial de su matrimonio. “No hay comunicación”, afirmó el productor, quien también reflexionó sobre la importancia de no centrarse en los aspectos negativos de la vida:

“A mí siempre me gustaría hablar con todos, si es posible. Yo creo que nunca es bueno enfocarse en las cosas negativas de la vida. Al contrario, hay que aprender de eso”, manifestó Martínez en declaraciones recogidas por el mismo programa.

La rápida formalización del romance entre Villarreal y Hernández genera debate en redes y medios (Instagram)

A pesar de la disputa legal, Martínez mantiene el contacto con Melenie Carmona, hija de Villarreal. El productor confirmó a la prensa: “Sí, platicamos. Ella siente siempre que ese hogar existe y siempre va a existir”.

La respuesta de Alicia Villarreal a las palabras de su exesposo llegó durante una entrevista con Ventaneando, donde la cantante se mostró molesta por la opinión de Martínez sobre su vida amorosa, especialmente considerando el proceso legal en curso.

“Eso se me refleja en los shows, definitivamente. Creo que me hace bien. La gente puede disfrutar de su ‘Güerita consentida’ y no nada más de ese ‘tun tun’ emocional que traigo arrastrando, que no cabe en mi entendimiento, es que a una persona así le tengan que preguntar. O sea, ¿qué opina? Ni siquiera debería opinar. En mi caso es difícil entenderlo que esa parte violentadora todavía da una opinión”, dijo Villarreal al programa.

Villarreal afirma estar feliz pese a los problemas legales y pide que se respete su proceso personal (IG: @lavillarrealmx // @cibadoficial11 )

La artista también afirmó estar atravesando una etapa feliz, a pesar de los problemas legales con su exesposo. “Lo que me interesaba mucho era poder avanzar con mis cosas que había arrancado desde el 2023, que era el divorcio, ya estoy divorciada. Sigo el proceso por violencia y lo que es de cada uno, es de cada uno, que me respete”, declaró Villarreal en la misma entrevista.

Por su parte, Cibad Hernández, el nuevo compañero sentimental de Alicia Villarreal, restó importancia a las críticas emitidas por Cruz Martínez y comentó: “Qué padre que ahora seamos quinceañeros”.