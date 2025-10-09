México

Peso mexicano registra una ligera caída frente al dólar al cierre del mercado de este jueves 9 de octubre

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Por Ricardo Piña

El dólar estadounidense cerró la
El dólar estadounidense cerró la jornada con un leve incremento frente al peso mexicano, al ubicarse en 18,38 unidades por dólar. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

El dólar, representado por el índice DXY, alcanzó los 99.13, el nivel más alto desde el 1 de agosto, favorecido por las condiciones adversas para sus principales monedas rivales.

En la última sesión el dólar estadounidense se pagó al cierre a 18,38 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,23% comparado con los 18,34 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones. La variación con respecto a la sesión previa refleja una jornada de relativa estabilidad en el mercado cambiario.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un descenso 0,11%, de manera que desde hace un año aún mantiene un descenso del 9,39%.

En México, la inflación anual de septiembre se situó en 3,76%, superando el 3,57% anterior, aunque se mantuvo por debajo de la expectativa del mercado de 3,79%. Mensualmente, los precios subieron 0,23% frente al 0,27% anticipado por los inversores. El desglose del reporte muestra que el componente subyacente subió a 4,28% anual, partiendo de 4,23%, mientras que el no subyacente pasó de 1,38% a 2,02%.

Analizando este dato con el de días pasados, giró las tornas respecto del de la sesión previa, donde se anotó una bajada del 0,33%, mostrando una ausencia de estabilidad en los resultados. La volatilidad de esta semana es visiblemente inferior a los datos logrados para el último año (10,41%), así que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en estos días.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

Crédito: Infobae

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

