México

UNAM responde a segundo avistamiento de militares dentro de CU

Se difundieron imágenes de un vehículo del Ejército en dicho campus de la institución

Por Mariana L. Martínez

Guardar
(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

Dos días después de que un camión militar fuera captado dentro de Ciudad Universitaria de la UNAM, se difundieron imágenes de otro vehículo similar en el campus, pero esta vez cerca de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

De acuerdo con el comunicado oficial de dicha Facultad, el camión militar ingresó a CU para trasladar a un caballo de emergencia.

El día 8 de octubre, a las 19:50 horas, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) trasladó un caballo por vía militar para que fuera atendido de urgencia en el Hospital de Equinos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), situado en el campus de Ciudad Universitaria.

Un segundo camión militar fue
Un segundo camión militar fue visto al interior de CU, esta vez fue para trasladar a un caballo a la Facultad de Veterinaria CRÉDITO: FB/FMVZ.UNAM.Oficial

El transporte del animal se realizó a caballo por el circuito escolar hasta llegar al hospital correspondiente, donde el equino fue ingresado para recibir atención médica.

Posteriormente, el personal militar abandonó las instalaciones del campus universitario a las 20:05 horas, una vez finalizado el procedimiento de entrega. La Dirección de la FMVZ-UNAM emitió la comunicación para informar a la comunidad universitaria sobre estos hechos

La presencia militar dentro de este campus de la Universidad Nacional Autónoma de México llama la atención por lo cercanos que son ambos eventos, además de que esta casa de estudios cuenta con autonomía universitaria y en el pasado, el ingreso del Ejército fue para disolver manifestaciones.

Cabe señalar que la seguridad dentro de la UNAM ha estado en tema de conversación desde el asesinato de un estudiante menor de edad en CCH Sur, pues después del suceso, se encontraron amenazas de bomba y otro tipo de violencia en al menos 10 planteles.

Todas las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México cuentan con el cuerpo de Vigilancia UNAM, responsable del monitoreo y resguardo en preparatorias, facultades, la zona cultural y otros espacios universitarios. Ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana ni el Ejército Mexicano ejercen autoridad dentro de los planteles, aunque la universidad se rige tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como por su propia legislación universitaria.

Militares en CU

La circulación de un camión militar por el circuito vehicular de Ciudad Universitaria generó inquietud entre la comunidad estudiantil, especialmente porque coincidió con la evacuación de varios planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tras amenazas de bomba. El hecho, registrado a las 9:07 horas, fue documentado en fotografías que rápidamente se difundieron en redes sociales, lo que alimentó diversas interpretaciones sobre la presencia de elementos castrenses en el campus.

Estudiantes acusan presunta violación a
Estudiantes acusan presunta violación a la autonomía universitaria. (Especial)

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Protección Civil de CU de la UNAM, el ingreso del vehículo militar ocurrió por avenida del Imán y fue resultado de una equivocación en la ruta.

El personal de la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria detuvo el camión para solicitar información sobre su destino.

El conductor explicó que habían tomado una vuelta incorrecta, por lo que se les indicó el trayecto adecuado para salir del campus. El vehículo abandonó las instalaciones por la calle Delfín Madrigal a las 9:13 horas, según el reporte de la universidad.

Temas Relacionados

CUUNAMAutonomía Universitariamexico-noticias

Más Noticias

Cuánto vale Gilberto Mora: agente de la joya mexicana revela el precio para ofertarlo en Europa

El ascenso meteórico del joven futbolista mexicano redefine el mercado de transferencias y atrae la mirada de los grandes clubes

Cuánto vale Gilberto Mora: agente

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

En la actualidad, Prime Video y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Prime Video: Así quedo el

Dónde está el Banco del Bienestar más cercano a la estación del metro Centro Médico en CDMX

Esta es una de las más de 3 mil sucursales que existen

Dónde está el Banco del

Guerrero suspende clases en cuatro regiones el 9 de octubre por lluvias

La SEG emitió un comunicado para recomendar a la comunidad estudiantil tomar sus precauciones

Guerrero suspende clases en cuatro

Máynez no rechaza alianzas, abre las puertas de MC a Eduardo Rivera, ex alcalde de Puebla

El dirigente nacional puntualizó que la decisión de sumar perfiles de otros partidos depende de su ética y transparencia

Máynez no rechaza alianzas, abre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Van 89 bolsas con restos

Van 89 bolsas con restos humanos recuperadas en fosa clandestina de Zapopan, Jalisco: ya son más de 300 en tres sitios

Detienen a seis policías de Buenavista, Michoacán, y Guardia Civil toma control de la seguridad del municipio

Asesinan a “El Batman” y a “El Trakas” durante enfrentamiento contra la Guardia Civil de San Luis Potosí

“La Línea” estaría detrás del ataque contra policías en Chihuahua que dejó 3 muertos y 4 heridos, informa FGE

Alcalde de Uruapan pide a Claudia Sheinbaum y a García Harfuch no retirar agentes de la Guardia Nacional del municipio

ENTRETENIMIENTO

Prime Video: Así quedo el

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Hijo de Chespirito afirma que no se disculpará con Florinda Meza tras hate desatado por ‘Sin querer queriendo’

José Eduardo compara a Eugenio Derbez con Chabelo tras declaraciones de Victoria Ruffo sobre su rol de papá

Toy Story continuará una semana más en cines de México por su 30 aniversario y llega al mes de exhibición

Ángela Aguilar estaría celebrando su cumpleaños en un evento exclusivo junto a Marc Anthony y Grupo Frontera

DEPORTES

Cuánto vale Gilberto Mora: agente

Cuánto vale Gilberto Mora: agente de la joya mexicana revela el precio para ofertarlo en Europa

Rommel Pacheco en la CONADE: ¿Qué ha logrado el ex clavadista al frente del deporte mexicano en su primer año?

Muere en México a los 17 años Arturo Gatti Jr., hijo de la leyenda del boxeo

¿Qué equipo de la Liga MX dirigió Miguel Ángel Russo, que falleció a los 69 años de edad?

Papá de Benavidez celebra que los cinturones de las 168 libras ya no son secuestrados por Canelo Álvarez: “Ahora están libres”