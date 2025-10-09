UNAM responde a segundo avistamiento de militares dentro de CU

(Cuartoscuro)

Dos días después de que un camión militar fuera captado dentro de Ciudad Universitaria de la UNAM, se difundieron imágenes de otro vehículo similar en el campus, pero esta vez cerca de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

De acuerdo con el comunicado oficial de dicha Facultad, el camión militar ingresó a CU para trasladar a un caballo de emergencia.

El día 8 de octubre, a las 19:50 horas, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) trasladó un caballo por vía militar para que fuera atendido de urgencia en el Hospital de Equinos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), situado en el campus de Ciudad Universitaria.

Un segundo camión militar fue visto al interior de CU, esta vez fue para trasladar a un caballo a la Facultad de Veterinaria CRÉDITO: FB/FMVZ.UNAM.Oficial

El transporte del animal se realizó a caballo por el circuito escolar hasta llegar al hospital correspondiente, donde el equino fue ingresado para recibir atención médica.

Posteriormente, el personal militar abandonó las instalaciones del campus universitario a las 20:05 horas, una vez finalizado el procedimiento de entrega. La Dirección de la FMVZ-UNAM emitió la comunicación para informar a la comunidad universitaria sobre estos hechos

La presencia militar dentro de este campus de la Universidad Nacional Autónoma de México llama la atención por lo cercanos que son ambos eventos, además de que esta casa de estudios cuenta con autonomía universitaria y en el pasado, el ingreso del Ejército fue para disolver manifestaciones.

Cabe señalar que la seguridad dentro de la UNAM ha estado en tema de conversación desde el asesinato de un estudiante menor de edad en CCH Sur, pues después del suceso, se encontraron amenazas de bomba y otro tipo de violencia en al menos 10 planteles.

Todas las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México cuentan con el cuerpo de Vigilancia UNAM, responsable del monitoreo y resguardo en preparatorias, facultades, la zona cultural y otros espacios universitarios. Ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana ni el Ejército Mexicano ejercen autoridad dentro de los planteles, aunque la universidad se rige tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como por su propia legislación universitaria.

Militares en CU

La circulación de un camión militar por el circuito vehicular de Ciudad Universitaria generó inquietud entre la comunidad estudiantil, especialmente porque coincidió con la evacuación de varios planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tras amenazas de bomba. El hecho, registrado a las 9:07 horas, fue documentado en fotografías que rápidamente se difundieron en redes sociales, lo que alimentó diversas interpretaciones sobre la presencia de elementos castrenses en el campus.

Estudiantes acusan presunta violación a la autonomía universitaria. (Especial)

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Protección Civil de CU de la UNAM, el ingreso del vehículo militar ocurrió por avenida del Imán y fue resultado de una equivocación en la ruta.

El personal de la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria detuvo el camión para solicitar información sobre su destino.

El conductor explicó que habían tomado una vuelta incorrecta, por lo que se les indicó el trayecto adecuado para salir del campus. El vehículo abandonó las instalaciones por la calle Delfín Madrigal a las 9:13 horas, según el reporte de la universidad.