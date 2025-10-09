Rey Grupero desmiente supuesto romance entre Lupillo Rivera y Belinda: “Ni te topa”

Según el creador de contenido, Lupillo se habría relaizado el tatuaje del rostro de Belinda para intentar salir con ella. (Archivo)

El reciente lanzamiento del libro “Tragos Amargos” ha reavivado el debate público sobre la supuesta relación entre Lupillo Rivera y Belinda. En medio del interés generado por las confesiones del cantante, Rey Grupero intervino en un pódcast y afirmó con contundencia que “nunca hubo nada” entre la cantante y el excoach de La Voz México, en alusión directa a las páginas del libro donde Rivera narra supuestos momentos de intimidad y cercanía con la artista.

Durante el diálogo, Alberto Ordaz minimizó los hechos narrados por Lupillo Rivera, subrayando que, en su entorno, la versión dominante sostiene que la intérprete nunca formalizó una relación con el cantante. “Lo que yo tengo aquí es: nunca hubo nada”, sostuvo el creador de contenido, quien añadió que una celebridad como Belinda evita comentar públicamente vínculos personales de los que duda o carece de interés.

Esta declaración se produjo poco después de la aparición del libro donde Lupillo Rivera expone detalles inéditos sobre su vida personal y profesional. El revuelo mediático inició porque, según la narración de Lupillo en su autobiografía, la relación con la actriz habría incluido momentos de convivencia íntima y atenciones personales: desde prepararle desayunos hasta cenas a solas.

El Rey Grupero señaló que la cantante solo mantenía una amistad con Rivera. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Afirmaciones que contrastan con lo expresado por Rey Grupero, quien sostiene que las acciones del cantante, como el tatuaje con el rostro de la intérprete, fueron muestra de una ilusión de Lupillo y no de un vínculo recíproco. “Yo conozco gente cercana allá que dicen que él se ilusionó y que él llegó a decirle: ‘Mira mi tatuaje’”, recordó Rey Grupero durante el pódcast en el que participaron otros creadores digitales.

El también youtuber argumentó que el acercamiento entre Lupillo Rivera y la intérprete de “Luz sin gravedad” nunca prosperó más allá de una amistad. Citó varias versiones provenientes del círculo íntimo de la cantante, quienes le habrían descrito el entusiasmo de Lupillo Rivera por lograr una relación y la negativa constante de Belinda. “Le dijo yo tengo ganas de estar contigo y todo. Y ella le dijo: ‘Fuimos a cenar, me caes bien y todo, pero ahí te ves’”, relató durante la entrevista.

Lupillo y Belinda se conocieron durante el programa "La Voz" (IG: lavozazteca)

“Que sea tu éxito (...) Pero no te cuelgues de las mujeres, porque Belinda ni te topa”, aseguró.

Las palabras de Rey Grupero se insertan en la oleada de especulaciones sobre la vida afectiva de Belinda, tema recurrente desde el anuncio del libro de Lupillo Rivera. Tras varios años de especulaciones, hasta la fecha la artista no ha hecho ninguna declaración concreta y pública sobre esta versión que sostiene Rivera.