Netflix hoy en México: estas son las películas más vistas del momento

Desde 1997, año de su fundación, Netflix ha experimentado un crecimiento continuo en su base de suscriptores, a excepción del primer semestre de 2022, hasta superar los 301 millones de usuarios.

Considerada posiblemente como la plataforma de streaming más popular a nivel mundial, Netflix ofrece el top 10 de las películas más vistas en Netflix México, donde es posible encontrar desde grandes clásicos y estrenos recientes hasta producciones menos conocidas que merecen atención, brindando una amplia variedad de opciones para elegir.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

Ranking de las películas más reproducidas de Netflix México

1. Godzilla y Kong: El nuevo imperio (Godzilla x Kong: The New Empire)

¡La épica batalla continúa! El Monsterverse cinematográfico de Legendary Pictures sigue con el emocionante enfrentamiento de "Godzilla vs. Kong" con una aventura completamente nueva que enfrenta al poderoso Kong y al temible Godzilla contra una amenaza desconocida oculta dentro de nuestro mundo, desafiando su propia existencia, y la nuestra.

2. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey asumen sus identidades secretas como intrépidas cazadoras de demonios para proteger a sus fans de las amenazas sobrenaturales.

3. Scary Movie

Tras el asesinato de una bella estudiante, un grupo de adolescentes descubren que hay un asesino entre ellas.

La heroína, Cindy y su grupo de desconcertantes amigos, serán aterrorizados por un singular psicópata enmascarado que pretende vengarse de ellos por haberlo atropellado el pasado Halloween.

4. Locamente millonarios

Rachel Chu es profesora de economía en la Universidad de Nueva York, allí conoce a Nick Young -profesor de historia- y se enamoran. Ambos tienen que viajar a la ciudad natal de Nick, Singapur, para asistir a la boda de su mejor amigo.

Es allí cuando Rachel descubre que su novio pertenece a una de las familias más ricas de Asia y que todas las solteras de clase alta están increíblemente celosas de ella. La joven tendrá que enfrentarse a todas ellas y demostrar a la familia de su novio que ella también es digna de estar con él.

5. French Lover

6. El corazón de mi niña (器子)

Tras años en prisión por un crimen que no cometió, un padre inicia una cacería contra el sindicato que secuestró a su hija, decidido a desatar violencia y venganza. (Netflix)

7. Golpe bajo: el juego final

Paul Crewe, un jugador de fútbol americano y Nate Scarboro, entrenador y antiguo campeón, se encuentran cumpliendo condena en la misma prisión. Juntos deciden formar un equipo que juegue contra el de los guardias.

8. Delirio

10. Sonic 3: La película (Sonic the Hedgehog 3)

Sonic, Knuckles y Tails se reúnen para enfrentarse a un nuevo y poderoso adversario, Shadow, un misterioso villano cuyos poderes no se parecen a nada de lo que nuestros héroes han conocido hasta ahora.

Con sus facultades superadas en todos los sentidos, el Equipo Sonic tendrá que establecer una insólita alianza con la esperanza de detener a Shadow y proteger el planeta.

La revolución de Netflix

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.