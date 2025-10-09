México

Pepe Aguilar dedica emotivo mensaje a Ángela Aguilar por sus 22 años: “Has crecido entre luces y sombras”

El cantante sorprendió a su hija con una recopilación de fotos familiares y una reflexión sobre su crecimiento, generando una ola de felicitaciones y mensajes de cariño en Instagram

Por Armando Guadarrama

Guardar
Ángela Aguilar celebra su cumpleaños
Ángela Aguilar celebra su cumpleaños 22 rodeada de mensajes de cariño en redes sociales (Facebook Pepe Aguilar)

El cumpleaños número 22 de Ángela Aguilar se ha convertido en un acontecimiento destacado en redes sociales, impulsado por el emotivo mensaje que su padre, Pepe Aguilar, le dedicó públicamente.

La joven cantante, nacida el 8 de octubre de 2003 en Los Ángeles, California, compartió con sus seguidores los primeros instantes de su celebración, donde se la vio sonriente a bordo de un avión, disfrutando de un pastel de chocolate decorado con fresas y zarzamoras.

En medio de este ambiente festivo, Pepe Aguilar utilizó su cuenta de Instagram para expresar el orgullo que siente por su famosa hija, especialmente tras los desafíos y controversias que ha enfrentado en los últimos años.

Pepe Aguilar dedica un emotivo
Pepe Aguilar dedica un emotivo mensaje a su hija Ángela por su crecimiento personal y profesional (@pepeaguilar_oficial)

El cantante, de 57 años, publicó un video que recopila algunas de las fotografías familiares más significativas de la vida de Ángela Aguilar, acompañándolo de una reflexión cargada de afecto y admiración. “22 años !!! Has crecido entre luces y sombras, aprendiendo, cayendo, volviendo a levantarte”, escribió el intérprete de ‘Miedo’, resaltando el proceso de madurez de su hija.

La felicitación de Pepe Aguilar no solo destacó el crecimiento personal y profesional de Ángela Aguilar, sino que también hizo referencia a los momentos difíciles que ha atravesado, incluyendo las polémicas surgidas tras su matrimonio con Christian Nodal en julio de 2024, una unión que sorprendió al público y que tuvo su origen en el tour ‘Jaripeo Sin Fronteras’ en 2018.

En su mensaje, el cantante reafirmó su apoyo incondicional: “Verte convertirte en la mujer que eres hoy es mi mayor orgullo y nunca nadie podrá apagar tu luz”.

El mensaje concluyó con una declaración de amor paternal: “El amor de un padre no se explica… se agradece a la vida. Feliz cumpleaños, hija. Te amo”, acompañado de múltiples emojis de corazón.

La cantante está cumpliendo 22 años. (Crédito: Instagram)

Esta muestra pública de afecto ha sido elogiada por algunos de los más de tres millones de seguidores de Pepe Aguilar, quienes han destacado la fortaleza y el vínculo familiar que caracteriza a los Aguilar.

En los últimos meses, la transformación de Ángela Aguilar ha sido evidente, tanto en su estilo y apariencia como en la manera en que comparte su felicidad con el público a través de las redes sociales.

Aunque la cantante aún no ha revelado detalles adicionales sobre su celebración, la felicitación de su padre ha acaparado la atención en este día especial, consolidando el apoyo y la admiración que recibe tanto de su familia como de sus seguidores.

Temas Relacionados

Ángela AguilarPepe Aguilarmexico-entretenimiento

Más Noticias

Mujeres con Bienestar Edomex 2025: ¿Ya cayó el pago de octubre a las beneficiarias?

El último depósito del programa se realizó en agosto y se espera que este mes llegue el siguiente pago

Mujeres con Bienestar Edomex 2025:

La mezcla mexicana de petróleo aumentó su precio al cierre de este miércoles 8 de octubre

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

La mezcla mexicana de petróleo

No sólo Kimberly Moya: 5 jóvenes han desaparecido en Naucalpan en 2 meses

El Estado de México es la entidad donde más mujeres desaparecen

No sólo Kimberly Moya: 5

El SMN alerta por potencial ciclón Raymond frente a Puerto Escondido, en Oaxaca

“Se prevé que pueda evolucionar a ciclón tropical en los próximos días”, alertó el Servicio Meteorológico Nacional

El SMN alerta por potencial

Suman 105 cuerpos identificados de los 386 localizados en el Crematorio Plenitud de Chihuahua

Por este caso se han acumulado 73 denuncias por el delito de fraude

Suman 105 cuerpos identificados de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a “El Batman” y

Asesinan a “El Batman” y a “El Trakas” durante enfrentamiento contra la Guardia Civil de San Luis Potosí

“La Línea” estaría detrás del ataque contra policías en Chihuahua que dejó 3 muertos y 4 heridos, informa FGE

Alcalde de Uruapan pide a Claudia Sheinbaum y a García Harfuch no retirar agentes de la Guardia Nacional del municipio

Procesan a “El Chuki”, piloto aviador de Los Chapitos detenido en Sinaloa

Caen cinco presuntos miembros de Los Chapitos ligados a un multihomicidio en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Netflix hoy en México: estas

Netflix hoy en México: estas son las películas más vistas del momento

Desfile de Alebrijes 2025 en CDMX: fecha, recorrido y todo lo que debes saber

Aldo de Nigris desmiente que su familia busque quedarse con los 4 millones de pesos que ganó en LCDLFMX

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Exatlón México: quién gana la batalla colosal hoy 8 de octubre

DEPORTES

Muere en México a los

Muere en México a los 17 años Arturo Gatti Jr., hijo de la leyenda del boxeo

¿Qué equipo de la Liga MX dirigió Miguel Ángel Russo, que falleció a los 69 años de edad?

Papá de Benavidez celebra que los cinturones de las 168 libras ya no son secuestrados por Canelo Álvarez: “Ahora están libres”

Esta es la condición que Julio César Chávez Jr. puso para retirarse del boxeo profesional

¿Cuántas veces se han enfrentado México y Argentina en Mundiales?