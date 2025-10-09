Pepe Aguilar dedica emotivo mensaje a Ángela Aguilar por sus 22 años: “Has crecido entre luces y sombras”

Ángela Aguilar celebra su cumpleaños 22 rodeada de mensajes de cariño en redes sociales (Facebook Pepe Aguilar)

El cumpleaños número 22 de Ángela Aguilar se ha convertido en un acontecimiento destacado en redes sociales, impulsado por el emotivo mensaje que su padre, Pepe Aguilar, le dedicó públicamente.

La joven cantante, nacida el 8 de octubre de 2003 en Los Ángeles, California, compartió con sus seguidores los primeros instantes de su celebración, donde se la vio sonriente a bordo de un avión, disfrutando de un pastel de chocolate decorado con fresas y zarzamoras.

En medio de este ambiente festivo, Pepe Aguilar utilizó su cuenta de Instagram para expresar el orgullo que siente por su famosa hija, especialmente tras los desafíos y controversias que ha enfrentado en los últimos años.

Pepe Aguilar dedica un emotivo mensaje a su hija Ángela por su crecimiento personal y profesional (@pepeaguilar_oficial)

El cantante, de 57 años, publicó un video que recopila algunas de las fotografías familiares más significativas de la vida de Ángela Aguilar, acompañándolo de una reflexión cargada de afecto y admiración. “22 años !!! Has crecido entre luces y sombras, aprendiendo, cayendo, volviendo a levantarte”, escribió el intérprete de ‘Miedo’, resaltando el proceso de madurez de su hija.

La felicitación de Pepe Aguilar no solo destacó el crecimiento personal y profesional de Ángela Aguilar, sino que también hizo referencia a los momentos difíciles que ha atravesado, incluyendo las polémicas surgidas tras su matrimonio con Christian Nodal en julio de 2024, una unión que sorprendió al público y que tuvo su origen en el tour ‘Jaripeo Sin Fronteras’ en 2018.

En su mensaje, el cantante reafirmó su apoyo incondicional: “Verte convertirte en la mujer que eres hoy es mi mayor orgullo y nunca nadie podrá apagar tu luz”.

El mensaje concluyó con una declaración de amor paternal: “El amor de un padre no se explica… se agradece a la vida. Feliz cumpleaños, hija. Te amo”, acompañado de múltiples emojis de corazón.

La cantante está cumpliendo 22 años. (Crédito: Instagram)

Esta muestra pública de afecto ha sido elogiada por algunos de los más de tres millones de seguidores de Pepe Aguilar, quienes han destacado la fortaleza y el vínculo familiar que caracteriza a los Aguilar.

En los últimos meses, la transformación de Ángela Aguilar ha sido evidente, tanto en su estilo y apariencia como en la manera en que comparte su felicidad con el público a través de las redes sociales.

Aunque la cantante aún no ha revelado detalles adicionales sobre su celebración, la felicitación de su padre ha acaparado la atención en este día especial, consolidando el apoyo y la admiración que recibe tanto de su familia como de sus seguidores.