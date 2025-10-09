Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Hasta cuándo tengo para recoger la tarjeta si me registré en agosto?

La distribución de tarjetas para la Pensión Mujeres Bienestar comenzó desde el pasado 7 de octubre

La Pensión Mujeres Bienestar constituye una iniciativa social que se implementó a partir de principios de 2025, diseñada para ofrecer respaldo económico regular a mujeres adultas en el país mediante entregas bimestrales.

Este programa impulsado bajo el mandato de Claudia Sheinbaum tiene cobertura en las 32 entidades federativas y se destina exclusivamente a mujeres de 60 a 64 años. Cada beneficiaria recibe un apoyo económico de 3 mil pesos cada dos meses, el cual se deposita en la tarjeta Bienestar.

Además, al cumplir 65 años de edad estas mujeres pasarán automáticamente a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual entrega 6,200 pesos cada dos meses.

¿Hasta cuándo tengo para recoger la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar si me registré en agosto?

Durante la conferencia de prensa matutina “Las mañaneras del pueblo”, Ariadna Montiel Reyes, titular del programa, anunció que la entrega de tarjetas del Bienestar para la pensión se realizará durante octubre y noviembre para las adultas mayores inscritas en el último periodo de agosto.

La dispersión de las tarjetas para la Pensión Mujeres Bienestar comenzó el pasado 7 de octubre y terminará el próximo 7 de noviembre. Se debe tener en cuenta que para poder recoger el plástico, será indispensable acudir con una identificación oficial en original y copia, así como presentar el talón morado entregado durante el registro de solicitud.

Documentos para recibir la Tarjeta para la Pensión Mujeres Bienestar

Identificación oficial vigente (original y copia).

Talón morado del registro de solicitud.

¿Dónde y cuándo recoger mi tarjeta para la Pensión Mujeres Bienestar?

La entrega de tarjetas será directamente de forma presencial en los distintos módulos del Bienestar, así que para conocer la fecha exacta, las beneficiarias de la pensión tendrán que recibir un SMS con el día, hora y lugar. Cabe indicar que la dirección de los módulos se puede consultar a través de la página gob.mx/bienestar.

Por otra parte y en cuanto al volumen de registros, los datos oficiales indican que hasta agosto se habían inscrito 1.002.058 mujeres, y durante ese mes se añadieron otras 1.980.164 derechohabientes, lo que eleva el total actual de beneficiarias a 2.982.222. Este crecimiento refleja la ampliación de la cobertura del programa y la demanda creciente del apoyo dirigido a este sector de la población.

En caso de tener alguna duda o aclaración sobre el programa, está a disposición la Línea Bienestar al número 800 639 42 64 y los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes.