Pensión Mujeres Bienestar 2025: Ariadna Montiel anuncia instrucciones sobre entrega de nuevas tarjetas

Las futuras beneficiarias de manera bimestral recibirán un total de 3 mil pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar

Por Omar Martínez

La Pensión Mujeres Bienestar va
La Pensión Mujeres Bienestar va dirigida a personas del sexo femenino de 60 a 64 años en todo el país. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión del Bienestar es un programa social del Gobierno de México, el cual beneficia a personas adultas del sexo femenino.

La finalidad de este programa social es que este grupo de la población de 60 a 64 años de edad pueda tener un apoyo económico para garantizar una vejez digna y plena.

Además, es el inicio para formar parte de los Programas del Bienestar del Gobierno de México, ya que una vez que cumplan los 65 años de edad, entrarán directamente a la Pensión del Bienestar, que es universal sin importar su sexo.

La Pensión Mujeres Bienestar es otorgada por el Gobierno de México a través de la Secretaría del Bienestar. Su titular, Ariadna Montiel, es la encargada de informar todo lo relacionado acerca de este programa social, como: trámites, pagos y demás.

Aquellas mujeres que se registraron
Aquellas mujeres que se registraron en el mes de agosto tienen que ir a recoger su tarjeta del Banco del Bienestar en los meses de octubre y noviembre. Foto: Archivo/Infobae México.

De manera bimestral, las beneficiarias reciben un total de 3 mil pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

Durante el mes de agosto se llevó a cabo un registro masivo para nuevas beneficiarias, ya que mujeres de 60 a 62 años ya se pudieron inscribir a este programa social del Gobierno de México. Anteriormente, el programa social solamente era para personas del sexo femenino de 63 a 65 años de edad.

Por instrucciones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el rango de edad para solicitar este programa social disminuyó de 64 a 62 años para todas las mujeres del país. Por ello, se llevó a cabo un registro masivo en el mes de agosto.

Montiel reveló que en las próximas semanas comenzará la entrega de tarjetas de este programa social para las beneficiarias que llevaron a cabo el registro en el mes de agosto.

Las personas que tienen que recoger el plástico serán aquellas que llevaron a cabo su inscripción en agosto. (Crédito: X/@A_Montiel)

En un video publicado en sus redes sociales oficiales, la funcionaria federal dio a conocer las fechas y también notificó sobre algunas instrucciones para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar correspondiente a la Pensión Mujeres Bienestar.

Esto fue lo que dijo Ariadna Montiel sobre el proceso de entrega de tarjetas para la Pensión Mujeres Bienestar

En sus redes sociales oficiales, Montiel mencionó que en el mes de octubre se llevará a cabo la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar para la Pensión Mujeres Bienestar.

Indicó que las futuras beneficiarias recibirán un mensaje de texto donde dirá día, hora y lugar para recoger el plástico.

Señaló que en la página de la Secretaría del Bienestar, que es gob.mx/bienestar, también se puede consultar la fecha, hora y lugar para recoger la tarjeta de la Pensión del Bienestar.

Estas son las fechas para
Estas son las fechas para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar para la Pensión Mujeres Bienestar. Foto: Gobierno de México.

La funcionaria federal explicó que al momento de ir por la tarjeta no se debe olvidar el comprobante del trámite y una identificación original en fotografía, en original y copia.

