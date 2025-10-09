México

Monreal acata sugerencias de Luisa Alcalde, evita declarar sobre uso de avión privado de Noroña

Estas declaraciones surgen además en un contexto en el que la presidenta del partido, Luisa María Alcalde pidió no exhibir las problemáticas internas

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Ricardo Monreal en conferencia de
Ricardo Monreal en conferencia de prensa, 9 de octubre de 2025. Foto: Cámara de Diputados

El día de hoy durante la conferencia Legislativa del Pueblo del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal fue cuestionado respecto al controversial viaje de Gerardo Fernández Noroña en un avión privado.

Respecto a ello, el morenista expresó respeto y exhortó congruencia y responsabilidad en concordancia con los principios del movimiento, además, enfatizó que la responsabilidad deberá ser individual y cada quien tendrá que responder por sus actos.

Estas declaraciones surgen además en un contexto en el que la presidenta del partido, Luisa María Alcalde pidió no exhibir las problemáticas internas, ya que esto podría perjudicarlo.

Durante su visita el viernes 3 de octubre de 2025 a Baja California, la líder del partido respondió a la prensa sobre las divergencias que se exhiben dentro de Morena, conocidas como “fuego amigo”. Sin citar directamente a Saúl Monreal ni a otros senadores, subrayó que sería absurdo pretender que en el movimiento exista un pensamiento único: “ni modo que en este movimiento haya pensamiento único, sería ridículo... esas diferencias es hacerle el ‘caldo gordo’ a la derecha si las estamos exhibiendo”.

La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, llamó a la militancia a presentar sus quejas o denuncias en las instancias internas del partido, y advirtió que estas cuentan con la potestad de expulsar a quien así lo amerite.

Viaje de Fernández Noroña en avión privado

Se estima que la renta del avión Socata TBM 850 utilizada por Gerardo Fernández Noroña alcanzó un costo estimado de 14 mil dólares, es decir, poco más de 257 mil pesos al tipo de cambio del miércoles 8 de octubre. Dicho monto contempla seis horas de vuelo y una noche de pernocta. Por cada hora que el senador por Morena utilizó la aeronave, el precio puede llegar a los 2 mil dólares.

El desplazamiento inició en Toluca y abarcó trayectos de ida y regreso hacia Torreón, Piedras Negras y Ciudad Acuña. Junto a Fernández Noroña viajaron Shamir Fernández, exdiputado federal, y Pilar de Aguinaga, suplente en el Senado. Estos hechos generaron cuestionamientos sobre el respeto a la austeridad republicana que impulsa la Cuarta Transformación, ya que quedó expuesto el uso de este tipo de aeronaves para acudir a asambleas informativas en Coahuila.

Ante los cuestionamientos de periodistas y del pueblo en general, sobre la coherencia con la austeridad republicana, Gerardo Fernández Noroña respondió recurriendo al sarcasmo y frases burlonas. Negó irregularidades y justificó el vuelo privado por la rapidez que requería su itinerario.

De igual manera, dijo que no está obligado a transparentar información sobre sus recorridos y defendió que, según declaraciones de Claudia Sheinbaum, hay ocasiones en las que estos medios de transporte pueden usarse. Afirmó que su actuar no es incorrecto y sostuvo que el vuelo no fue pagado con recursos públicos.

