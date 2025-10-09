México

Metro CDMX y Metrobús hoy 9 de octubre: marcha lenta en la Línea 8 por retiro de un tren

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Por Luz Coello,Anayeli Tapia Sandoval yMariana Campos

20:36 hsHoy

Desalojan vagón en la Línea 8 del Metro CDMX

Usuarios de la Línea 8 reportaron largos tiempos de espera. El STC Metro explicó que los retrasos se debieron al retiro de un tren para revisión.

"Buena tarde. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 8, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas“, publicaron en redes sociales.

13:56 hsHoy

Metro CDMX

Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino.
13:54 hsHoy

Metrobús CDMX

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 9 de octubre

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Por Omar López

Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde.

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

10:49 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy jueves 9 de octubre.

