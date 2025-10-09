Galilea Montijo desmiente pelea con Wendy Guevara: “No tiene la culpa de estar cabezona”

(IG: @galileamontijo)

Galilea Montijo desmintió los rumores sobre una supuesta discusión que habría tenido con Wendy Guevara en el GaliFest, la fiesta que ella misma ofrece cada año en honor a los habitantes de La Casa de los Famosos México.

“Wendy no puso mala copa, todo mundo andábamos felices. Uno va a las fiestas a bailar, a decir salud, a cantar, a pasarla bien. Wendy y yo jamás podríamos pelearnos“, aclaró la conductora en el programa Hoy que se transmitió el 9 de octubre.

Eso no fue todo, la presentadora también reveló la verdad detrás del video viral que desató los rumores de supuesta pelea.

La influencer está envuelta en controversia por su supuesta actitud en una fiesta de Galilea Montijo. (TikTok/@rodolforosales61)

“Me estaba contando, aparte mis caras, no tiene la culpa de tener cabezota mi Wendy (...) Se hizo un chisme de tres segundos de algo que ella me estaba contando”, dijo.

Shanik Berman, quien se encontraba en el programa, cuestionó a Galilea Montijo sobre quién habría difundido los rumores y ella respondió: “Gente como tú Shanik, que no tiene nada que hacer”.

Wendy Guevara desmiente pelea con Galilea Montijo

Tras el escándalo que se desató en redes sociales, la influencer, también conocida como La Pérdida, desmintió su supuesta pelea con Montijo en la sección de comentarios de varias publicaciones en redes al respecto.

(IG)

“Ay, no mms. Nada que ver tu chisme” y “Ora qué pelea”, fueron sus respuestas.

Nicola Porcella, quien también asistió al GaliFest, respaldó a su querida amiga: “Ay no pasó nada, están hablando. Hay música y fiesta, obvio hablan más alto y gesticulan más. Gali y la cabezona son íntimas”.

Galilea Montijo defiende a Kunno tras dejar plantada a su compañera de Las Estrellas Bailan en Hoy

Los conductores de Hoy revelaron que el influencer no se presentó a los ensayos de Las Estrellas Bailan en Hoy del 8 de octubre.

El influencer participará en el reality de baile del matutino de Televisa. (IG/@programahoy)

“Noticia de último minuto: Kunno, que apenas lo destapamos, pues ya no llegó al segundo ensayo”, comentó Martha Figueroa.

Tras lo sucedido, el influencer pidió una disculpa pública y se comprometió a no consumir bebidas alcohólicas durante la duración del reality. Y es que aparentemente no se presentó porque se quedó hasta altas horas en el GaliFest.

De hecho, Galilea Montijo también lo defendió: “Fue mi culpa, perdón. Es que o lo hacía en martes, porque se me iban los finalistas; el domingo era imposible hacerlo porque todos estaban muy cansados, el lunes tenía todo el día pesadísimo, el martes se pararon muy temprano”.