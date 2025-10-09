El alimento que ayuda a prevenir los picos de glucosa si los comes antes de ingerir cosas dulces

Una buena alimentación es vital para prevenir la diabetes. (Imagen ilustrativa infobae)

Los picos de glucosa son aumentos rápidos y elevados en los niveles de azúcar (glucosa) en la sangre que ocurren generalmente después de consumir alimentos dulces, ricos en azúcar y carbohidratos.

Estos incrementos pueden producirse cuando la absorción de glucosa desde el tracto digestivo hacia la sangre sucede de manera acelerada y la repetición frecuente de estos picos aumentan el riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.

Por suerte, existen alimentos que pueden ayudarnos a prevenir o aminorar estos picos si los consumimos justo antes de ingerir alimentos dulces y uno de ellos son los frutos secos, tal como te contamos a continuación.

Por qué los frutos secos ayudan a controlar y prevenir los picos de glucosa

Los frutos secos contienen fibra, grasas saludables y proteínas. Estos componentes ayudan a que la absorción de los carbohidratos contenidos en los alimentos sea más lenta y gradual.

Como resultado, los niveles de glucosa en sangre tienden a mantenerse más estables después de comer, evitando subidas abruptas conocidas como picos de glucosa.

Además, los frutos secos tienen un índice glucémico bajo. Esto significa que su consumo no provoca aumentos rápidos en el azúcar en sangre. Al incluirlos en la dieta, se favorece el control de los niveles de glucosa, lo cual es beneficioso tanto para personas con diabetes como para quienes buscan prevenir esta condición.

La presencia de grasas insaturadas también contribuye a una mejor sensibilidad a la insulina, lo que ayuda al cuerpo a procesar la glucosa de manera más eficiente.

Cómo consumir frutos secos para prevenir los picos de glucosa antes de comer

Consumir frutos secos antes de comer puede ayudar a prevenir los picos de glucosa al modificar la respuesta del cuerpo a los carbohidratos del alimento principal. Para lograr este efecto, se recomienda lo siguiente:

Consumir una pequeña porción, entre 20 y 30 gramos (un puñado), de frutos secos naturales o tostados, sin sal ni azúcares añadidos, 10 a 20 minutos antes de la comida principa o antes de consumir alimentos dulces. El efecto funciona incluso si los consumes casi de inmediatamente antes del alimento dulce, por lo que se recomienda siempre traer estos alimentos como snack.

Elegir variedades como nueces, almendras, pistachos, avellanas o cacahuates.

Evitar los frutos secos fritos, caramelizados o cubiertos de chocolate, ya que pueden contener azúcares o grasas no saludables. Se recomienda elegir siempre frutos secos al natural o tostados sin sal ni azúcares añadidos

Masticar bien para favorecer una digestión más lenta y una mayor sensación de saciedad, lo que ayuda a reducir la cantidad de alimento que se consume después.

Integrar este hábito como parte de una dieta balanceada, acompañada de actividad física regular.

Este enfoque se basa en el hecho de que la fibra, las grasas y las proteínas presentes en los frutos secos pueden ralentizar la absorción de azúcar cuando se consumen antes de los carbohidratos de la comida principal.

Recuerda mantener la moderación en las porciones ayuda a obtener beneficios sin excesos calóricos.

Es importante mencionar que el efecto previene subidas brucas de la glucosa; sin embargo, no los evita del todo por lo que es importante moderar la ingesta de este tipo de comidas.