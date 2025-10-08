Sheinbaum recibe a empresarios del Foro Económico Mundial, estos son los temas que abordarán

La presidenta compartió que se reunirá con el Foro Económico Mundial. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió que se reunirá con múltiples empresarios que forman parte del Foro Económico Mundial debido a que desde hace mucho tiempo le solicitaron.

Además, mencionó que se abordarán diversos temas como la inversión nacional, así como la situación actual a nivel mundial y en relación con el norte del continente.

“Hoy los vamos a recibir. Les vamos a platicar del Plan México, las oportunidades que hay de inversión en nuestro país, cómo estamos viendo la situación internacional y particularmente en América del Norte. Esa es la reunión que tendremos después de la mañanera“, señaló Sheinbaum.

**información en desarrollo**