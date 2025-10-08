México

Regalan muñeco del Dr. Simi con sotana al Papa durante visita al Vaticano

El singular obsequio unió a la cultura popular con el máximo líder de la Iglesia Católica

Por Mariana L. Martínez

Guardar
EL líder religioso recibió un
EL líder religioso recibió un muñeco característico de conciertos en México. (AP Foto/Gregorio Borgia)

Un peluche del Dr. Simi vestido con sotana papal llegó al Vaticano y fue entregado personalmente al Papa León XIV, marcando una continuación de la tradición que los mexicanos habían implementado al lanzar este muñeco en conciertos.

El singular obsequio fue entregado por Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares, lo cual generó entusiasmo tanto en la comunidad mexicana como en redes sociales.

Durante la audiencia celebrada el 8 de octubre de 2025 en la Santa Sede, González Herrera compartió imágenes del momento en que el pontífice recibió dos muñecos del Dr. Simi: uno caracterizado como Papa y otro ataviado con el uniforme de los Chicago White Sox, el equipo de béisbol favorito de León XIV.

El Papa recibió con gusto
El Papa recibió con gusto el obsequio personalizado (Instagram/@victor.gonzalez.herrera)

La presencia de Lorena González Herrera, actriz y productora, acompañó el acto, que incluyó además la entrega de un donativo destinado a causas sociales y ambientales impulsadas por el Papa, así como un acuerdo para colaborar en proyectos de apoyo a los más necesitados.

La reacción del pontífice fue inmediata. León XIV agradeció el trabajo social encabezado por el Dr. Simi y expresó sorpresa y alegría al recibir los peluches, especialmente el que lucía el uniforme de su equipo predilecto. Según relató González Herrera, el Papa transmitió un mensaje de bondad y aliento, destacando la importancia de no dejar de hacer el bien. “Hoy tuve el honor de reunirme con Su Santidad el Papa León XIV. Más allá del encuentro, me quedo con la certeza de que la bondad, cuando se vive con alegría, trasciende fronteras y generaciones”, expresó el empresario en Instagram.

Añadió que los muñecos entregados representan “el cariño de millones de personas que creen en un mundo más justo, más solidario y más humano”.

El Papa recibió con gusto
El Papa recibió con gusto el obsequio personalizado (Instagram/@victor.gonzalez.herrera)

Fenómeno cultural del Dr. Simi

La entrega del peluche al Papa León XIV se inscribe en una tradición que ha cobrado fuerza en México y que ha trascendido fronteras. Los muñecos del Dr. Simi, emblema de Farmacias Similares —empresa fundada en 1997 por Víctor Manuel González Torres—, se han convertido en un fenómeno cultural, especialmente por la costumbre de arrojarlos a artistas internacionales durante conciertos.

Celebridades como Adele y Rosalía han recibido estos peluches, y ahora la costumbre ha alcanzado el ámbito religioso más alto dentro de Catolicismo.

La fabricación de los peluches del Dr. Simi tiene un trasfondo social relevante. Producidos a mano en las instalaciones de SOLTRA-CINIA, en Puebla, estos muñecos miden habitualmente 30 centímetros y su manufactura fomenta la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Para la ocasión especial en el Vaticano, se elaboró un ejemplar de aproximadamente 50 centímetros, personalizado con la vestimenta papal. El precio usual de los muñecos oscila entre 120 y 150 pesos mexicanos.

Temas Relacionados

Dr. SimiPapa León XIVVaticanomexico-noticias

Más Noticias

Prepara chilaquiles rojos con ingredientes ricos en proteína, la receta ideal para cenar en casa

Este delicioso platillo mexicano es perfecto para alegrar el final de tu día

Prepara chilaquiles rojos con ingredientes

Ya no se vende comida chatarra “en el 86 por ciento de los planteles del país”, afirma Mario Delgado

Autoridades educativas destacan la implementación de lineamientos que priorizan alimentos nutritivos

Ya no se vende comida

Octubre 2025: este es el último día de pago para beneficiarios de la Beca Rita Cetina

La beca tiene un monto asignado de mil 900 pesos por familia y un complemento por cada estudiante adicional

Octubre 2025: este es el

Andrés Vaca y sus grandes expectativas para los Cuartos de Final entre México y Argentina Sub 20: “Va a ser un agarrón”

El combinado nacional y la albiceleste buscarán conseguir su pase a las Semifinales de la Copa del Mundo

Andrés Vaca y sus grandes

Kabah prepara concierto en CDMX para festejar Halloween con todos sus fans: fecha y sede

En un principio, la agrupación que compone ‘La calle de las sirenas’ y ‘La vida que va’ cambió su día de presentación

Kabah prepara concierto en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guardia Nacional intercepta aeronave en

Guardia Nacional intercepta aeronave en Quintana Roo que transportaba armamento y drogas desde Jalisco

Así es como los criminales pueden estafarte con códigos QR

España extradita a México a “El Perky”, miembro de la Unión Tepito

Conceden suspensión definitiva a Hernán Bermúdez Requena contra orden de captura por delincuencia organizada

Sandra Cuevas anuncia película de “sus amores prohibidos” tras detenciones de El Choko y El Topo

ENTRETENIMIENTO

Kabah prepara concierto en CDMX

Kabah prepara concierto en CDMX para festejar Halloween con todos sus fans: fecha y sede

Apio Quijano revela cómo fue su experiencia trabajando junto a Dalílah Polanco en un matutino: “Muy drama”

Abelito explica el enojo de su papá y aclara los rumores de un supuesto ataque al corazón

Aldo de Nigris confiesa si debutará en la actuación junto a Juan Osorio tras ganar La Casa de los Famosos

Wendy Guevara llama “mueble” a Priscila Valverde y la destrozan en redes sociales

DEPORTES

Andrés Vaca y sus grandes

Andrés Vaca y sus grandes expectativas para los Cuartos de Final entre México y Argentina Sub 20: “Va a ser un agarrón”

Club Santos confirma que Irarragorri no enfrenta proceso penal y mantiene su apoyo total

Ex pareja de Omar ‘N’ aclara quién realizó la denuncia contra el exfutbolista de Chivas por abuso sexual

¿De qué equipo son todos los jugadores de México Sub 20 que clasificaron a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo?

Este será el rival de México para los Cuartos de Final del Mundial Sub-20