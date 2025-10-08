Regalan muñeco del Dr. Simi con sotana al Papa durante visita al Vaticano

EL líder religioso recibió un muñeco característico de conciertos en México. (AP Foto/Gregorio Borgia)

Un peluche del Dr. Simi vestido con sotana papal llegó al Vaticano y fue entregado personalmente al Papa León XIV, marcando una continuación de la tradición que los mexicanos habían implementado al lanzar este muñeco en conciertos.

El singular obsequio fue entregado por Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares, lo cual generó entusiasmo tanto en la comunidad mexicana como en redes sociales.

Durante la audiencia celebrada el 8 de octubre de 2025 en la Santa Sede, González Herrera compartió imágenes del momento en que el pontífice recibió dos muñecos del Dr. Simi: uno caracterizado como Papa y otro ataviado con el uniforme de los Chicago White Sox, el equipo de béisbol favorito de León XIV.

El Papa recibió con gusto el obsequio personalizado (Instagram/@victor.gonzalez.herrera)

La presencia de Lorena González Herrera, actriz y productora, acompañó el acto, que incluyó además la entrega de un donativo destinado a causas sociales y ambientales impulsadas por el Papa, así como un acuerdo para colaborar en proyectos de apoyo a los más necesitados.

La reacción del pontífice fue inmediata. León XIV agradeció el trabajo social encabezado por el Dr. Simi y expresó sorpresa y alegría al recibir los peluches, especialmente el que lucía el uniforme de su equipo predilecto. Según relató González Herrera, el Papa transmitió un mensaje de bondad y aliento, destacando la importancia de no dejar de hacer el bien. “Hoy tuve el honor de reunirme con Su Santidad el Papa León XIV. Más allá del encuentro, me quedo con la certeza de que la bondad, cuando se vive con alegría, trasciende fronteras y generaciones”, expresó el empresario en Instagram.

Añadió que los muñecos entregados representan “el cariño de millones de personas que creen en un mundo más justo, más solidario y más humano”.

Fenómeno cultural del Dr. Simi

La entrega del peluche al Papa León XIV se inscribe en una tradición que ha cobrado fuerza en México y que ha trascendido fronteras. Los muñecos del Dr. Simi, emblema de Farmacias Similares —empresa fundada en 1997 por Víctor Manuel González Torres—, se han convertido en un fenómeno cultural, especialmente por la costumbre de arrojarlos a artistas internacionales durante conciertos.

Celebridades como Adele y Rosalía han recibido estos peluches, y ahora la costumbre ha alcanzado el ámbito religioso más alto dentro de Catolicismo.

La fabricación de los peluches del Dr. Simi tiene un trasfondo social relevante. Producidos a mano en las instalaciones de SOLTRA-CINIA, en Puebla, estos muñecos miden habitualmente 30 centímetros y su manufactura fomenta la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Para la ocasión especial en el Vaticano, se elaboró un ejemplar de aproximadamente 50 centímetros, personalizado con la vestimenta papal. El precio usual de los muñecos oscila entre 120 y 150 pesos mexicanos.