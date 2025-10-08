México

Popocatépetl tuvo 23 exhalaciones este 8 de octubre

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, el estado del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Por Infobae Noticias

Guardar
Actualmente, el volcán Popocatépetl se
Actualmente, el volcán Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2 (Cuartoscuro)

El volcán Popocatépetl registró 23 exhalaciones en las últimas 24 horas, de acuerdo con el monitoreo diario que realiza el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) junto a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Actualmente, Don Goyo -como también es llamado- se encuentra en amarillo fase 2, según el Semáforo de Alerta Volcánica del Cenapred y la UNAM.

En consecuencia, se hace un llamado a la población a no acercarse al volcán, sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos.

En caso de reportarse lluvias fuertes en el área del Popocatépetl es importante mantenerse lejos de los fondos de las barrancas, esto por el peligro que representa el flujo de lodo y escombros.

Las autoridades federales pidieron a la ciudadanía a ignorar rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales que son: www.gob.mx/cenapred y @CNPC_MX en Twitter.

El Cenapred cuenta también con los siguientes números telefónicos para que la gente reporte emergencias relacionadas con la actividad volcánica: 800-713-4147 y 911.

Un coloso que ruge

(Foto: Cenapred)
(Foto: Cenapred)

Las últimas erupciones del volcán Popocatépetl han sido de actividad moderada y constante, con emisiones frecuentes de fumarolas, cenizas y explosiones menores.

Entre los eventos recientes más destacados está el del 25 de diciembre de 2005, cuando el coloso registró una explosión que lanzó una columna de humo y ceniza de 3 km de altura y expulsó lava.

Posteriormente en 2011 y 2012 se reportaron varias explosiones y emisiones de ceniza y fragmentos de roca, con actividad constante pero sin daños mayores. Un año después, en 2013 hubo una erupción con columnas de ceniza de 3 km y expulsión de fragmentos incandescentes a 700 metros del cráter.

De acuerdo con el CENAPRED, durante 2025 Don Goyo, como también se le conoce, mantiene un régimen de conducto abierto con emisiones de baja a media amplitud, explosiones esporádicas y exhalaciones con ceniza y gases. En abril y mayo de 2025 se registraron múltiples exhalaciones diarias (por ejemplo, 41 exhalaciones en 24 horas el 16 de mayo y 10 exhalaciones el 18 de mayo), acompañadas de tremor volcánico y emisiones de vapor y ceniza, sin cambios significativos en la alerta volcánica, que se mantiene en Amarillo Fase 2.

¿Qué hacer ante una situación de riesgo volcánico?

(Foto: Cenapred)
(Foto: Cenapred)

Con el objetivo de estar preparados ante un estado de emergencia o desastre, la Atender las indicaciones de las autoridades locales y evacuar hacia el albergue definido en el Plan Local de Respuesta.

En caso de caída de ceniza, utilizar mascarilla para protegerse y cubrir los depósitos de agua para evitar contaminación.

Posterior a la caída de ceniza, limpiar los techos para evitar daños en las viviendas.

Estar atentos a la información oficial proporcionada por INSIVUMEH y CONRED, así como a los avisos informativos que se emiten para la población y autoridades.

Conocer y poner en práctica los planes de evacuación y protocolos específicos para la actividad volcánica disponibles en la página web de CONRED.

Promover el principio de autoevacuación si la vida propia o de familiares está en riesgo.

Mantener comunicación con las autoridades y reportar situaciones de riesgo al Centro de Transmisiones de Emergencia llamando al 119.

Además, la entidad se debe coordinar con autoridades locales y equipos de respuesta para realizar evacuaciones preventivas en las comunidades cercanas al volcán, habilitar albergues y movilizar ayuda humanitaria si es necesario. El protocolo operativo se activa con base en la información científica del INSIVUMEH y se desactiva cuando finaliza la emergencia.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

PopocatépetlDon Goyomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Operativo deja tres detenidos y decomiso de casi 100 dosis metanfetamina en Ciudad Juárez

Autoridades detuvieron a tres personas durante un operativo en Portal del Roble, como parte de acciones para frenar el narcomenudeo en la región fronteriza

Operativo deja tres detenidos y

Guardia Nacional asegura más de 10 mil cartuchos útiles y cargadores tras revisiones en San Ignacio, Sinaloa

La incautación de todo el armamento se da en medio de una crisis de seguridad y asesinatos a personal policial en regiones importantes de la entidad

Guardia Nacional asegura más de

Esta es la trayectoria del huracán Priscilla que provocará lluvias en el norte del país

El fenómeno se mantiene como huracán categoría 1 y generará lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en Baja California Sur, además de afectar costas del Pacífico norte

Infobae

‘La Granja VIP’: así serán las nominaciones, salvaciones y votaciones del reality de TV Azteca

Aunque es un concepto inédito en México, el proyecto sigue una estructura similar a la de ‘La Casa de los Famosos’, pero con un enfoque mucho más exigente

‘La Granja VIP’: así serán

Becas Benito Juárez 2025: ¿Cómo confirmar tu registro? Paso a paso para checar tu estatus

Miles de estudiantes de preparatoria en México ya comenzaron su registro que cierra el próximo 15 de octubre

Becas Benito Juárez 2025: ¿Cómo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo deja tres detenidos y

Operativo deja tres detenidos y decomiso de casi 100 dosis metanfetamina en Ciudad Juárez

Guardia Nacional asegura más de 10 mil cartuchos útiles y cargadores tras revisiones en San Ignacio, Sinaloa

Guardia Nacional tendrá un papel clave para reforzar la seguridad en carreteras de México, afirma Sheinbaum

Chiapas y su crisis por violencia contra defensores de DDHH: 156 ataques en año y medio

“No somos la guerra contra el narco de Calderón”: Sheinbaum lamenta asesinato de trabajadores en Tamaulipas por militares

ENTRETENIMIENTO

‘La Granja VIP’: así serán

‘La Granja VIP’: así serán las nominaciones, salvaciones y votaciones del reality de TV Azteca

Wendy Guevara reacciona a su ‘pelea viral’ con Galilea Montijo en fiesta de La Casa de los Famosos México

Mar Contreras habla de su supuesto beso con Aldo de Nigris y aclara rumores de una crisis matrimonial

Sylvia Pasquel rompe en llanto tras emotivo homenaje póstumo a Silvia Pinal en La Más Draga: “Mueve el corazón”

¿Regresará a Monterrey? Esto dijo Aldo de Nigris tras ganar La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Todo lo que necesitas saber

Todo lo que necesitas saber sobre los partidos de la NFL de la Semana 6

Que siempre no se va: Santos Escobar se queda en la WWE tras acuerdo de última hora

Javier Aguirre analiza la llegada de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana en el Mundial 2026: “si es elegible y está jugando bien”

Hugo Sánchez asegura que Gilberto Mora le recuerda a histórico futbolista del Real Madrid

Este es el estado de salud de la familia de Daniel Suárez, piloto mexicano de Nascar tras sufrir accidente automovilístico