México

Oaxaca registra sismo de magnitud 4.0

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Por Infobae Noticias

Guardar
México es un país sísmico
México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)

Unión Hidalgo fue el epicentro de un sismo de magnitud 4.0 que sorprendió este 8 de octubre a los pobladores del estado de Oaxaca a las 16:31 horas.

El movimiento telúrico sucedió 24 km al noroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 3.7 km, de acuerdo con la información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El lugar exacto donde ocurrió el sismo se ubica en las coordenadas 16.682 grados de latitud y -94.895 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por movimiento telúrico registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información dada a conocer por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo pasará un movimiento telúrico, explica el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿20 formas distintas de medir un mismo fenómeno?

Incluso si ocurren a la misma distancia de una ciudad, no todos los sismos provocan el mismo tipo de sacudida, ya que la intensidad del movimiento varía según distintos factores como el tipo de suelo, la distancia al epicentro, la atenuación sísmica, es decir, cómo se disipa la energía del sismo y otras variables geológicas.

Para analizar estos fenómenos, México cuenta con dos sistemas fundamentales, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y la Red Acelerográfica Nacional del Instituto de Ingeniería de la UNAM. El primero se encarga de medir la magnitud y ubicar el epicentro de los sismos, mientras que el segundo se especializa en registrar cómo se comportan las aceleraciones del suelo durante sismos de gran magnitud.

El doctor Jorge Aguirre González, coordinador de Ingeniería Sismológica del Instituto de Ingeniería de la UNAM, señala que caracterizar el efecto de sitio, que se refiere al fenómeno de cómo responde el terreno ante un sismo, es fundamental, ya que no todos los suelos amplifican o atenúan el movimiento de la misma forma. De hecho, según datos de la propia institución académica, existen alrededor de 20 formas diferentes para calcular la magnitud de un sismo, lo que permite a los científicos obtener mediciones más precisas y útiles para la ingeniería y la protección civil.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Octubre 2025: este es el último día de pago para beneficiarios de la Beca Rita Cetina

La beca tiene un monto asignado de mil 900 pesos por familia y un complemento por cada estudiante adicional

Octubre 2025: este es el

Andrés Vaca y sus grandes expectativas para los Cuartos de Final entre México y Argentina Sub 20: “Va a ser un agarrón”

El combinado nacional y la albiceleste buscarán conseguir su pase a las Semifinales de la Copa del Mundo

Andrés Vaca y sus grandes

Kabah prepara concierto en CDMX para festejar Halloween con todos sus fans: fecha y sede

En un principio, la agrupación que compone ‘La calle de las sirenas’ y ‘La vida que va’ cambió su día de presentación

Kabah prepara concierto en CDMX

Mayonesa casera de aguacate, una receta saludable y deliciosa

La mayonesa de aguacate se posiciona como la alternativa favorita para quienes buscan innovar en sus platos, sumando grasas saludables

Mayonesa casera de aguacate, una

Club Santos confirma que Irarragorri no enfrenta proceso penal y mantiene su apoyo total

Tras indagatoria fiscal sin consecuencias legales, el club destaca trayectoria del directivo y reafirma compromiso conjunto en proyectos deportivos y comunitarios

Club Santos confirma que Irarragorri
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guardia Nacional intercepta aeronave en

Guardia Nacional intercepta aeronave en Quintana Roo que transportaba armamento y drogas desde Jalisco

Así es como los criminales pueden estafarte con códigos QR

España extradita a México a “El Perky”, miembro de la Unión Tepito

Conceden suspensión definitiva a Hernán Bermúdez Requena contra orden de captura por delincuencia organizada

Sandra Cuevas anuncia película de “sus amores prohibidos” tras detenciones de El Choko y El Topo

ENTRETENIMIENTO

Kabah prepara concierto en CDMX

Kabah prepara concierto en CDMX para festejar Halloween con todos sus fans: fecha y sede

Apio Quijano revela cómo fue su experiencia trabajando junto a Dalílah Polanco en un matutino: “Muy drama”

Abelito explica el enojo de su papá y aclara los rumores de un supuesto ataque al corazón

Aldo de Nigris confiesa si debutará en la actuación junto a Juan Osorio tras ganar La Casa de los Famosos

Wendy Guevara llama “mueble” a Priscila Valverde y la destrozan en redes sociales

DEPORTES

Andrés Vaca y sus grandes

Andrés Vaca y sus grandes expectativas para los Cuartos de Final entre México y Argentina Sub 20: “Va a ser un agarrón”

Club Santos confirma que Irarragorri no enfrenta proceso penal y mantiene su apoyo total

Ex pareja de Omar ‘N’ aclara quién realizó la denuncia contra el exfutbolista de Chivas por abuso sexual

¿De qué equipo son todos los jugadores de México Sub 20 que clasificaron a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo?

Este será el rival de México para los Cuartos de Final del Mundial Sub-20