México

Nueva ley general sobre extorsión será expedida en 180 días

Tras el respaldo de 25 legislaturas estatales, la presidenta Sheinbaum podrá promulgar la reforma constitucional

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
Imagen destacada
Imagen destacada

El Congreso de la Unión recibió la autorización formal para avanzar en una nueva etapa contra la extorsión, después de que la Cámara de Diputados declaró aprobado el cambio al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta modificación constitucional permitirá que a nivel federal se legisle sobre los tipos penales y las sanciones mínimas en materia de extorsión.

La declaratoria fue anunciada por Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformado el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extorsión. Pasa al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales”.

Sesión Cámara de diputados. Crédito:
Sesión Cámara de diputados. Crédito: Cuartoscuro

Antes de la declaratoria, Julieta Villalpando Riquelme, secretaria de la Mesa Directiva y diputada por Morena, reportó la recepción del oficio del Senado con el cómputo preliminar de 22 votos aprobatorios.

Posteriormente, los congresos del Estado de México, Sonora y Tlaxcala sumaron sus apoyos, llevando la cifra a 25 legislaturas que manifestaron su respaldo.

Este conteo incluyó los votos favorables de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.

Con la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales y la capital del país, el Congreso de la Unión quedó facultado para expedir una ley general que fije los tipos penales y sanciones mínimas en casos de extorsión a nivel nacional.

La reforma también detalla que el Congreso de la Unión deberá promulgar la ley correspondiente en un plazo no mayor a 180 días a partir del día siguiente en que entre en vigor esta enmienda constitucional.

Mientras se elabora y aprueba la ley general, las normas existentes tanto federales como estatales en materia de extorsión mantendrán su vigencia, estableciéndose después los plazos y condiciones para que las entidades actualicen y armonicen su legislación conforme a lo dispuesto por la nueva ley nacional.

En México, el delito de la extorsión se ha extendido durante los últimos años, por lo que el gobierno federal busca nuevos mecanismos para abordar esta problemática.

Temas Relacionados

Extorsión Congreso de la Unión Cámara de Diputados Julieta Villalpando Riquelme Morena Reforma constitucionalexico-noticias

Más Noticias

La petición sobre Gilberto Mora que Javier Aguirre recibió de la afición para cuidarlo en selección mexicana

Un fanático lanzó una súplica al Vasco Aguirre para que el equipo proteja al juvenil de los vicios como el alcohol

La petición sobre Gilberto Mora

Luisa Alcalde niega haber afirmado que en gobiernos de Morena no hay baches: “Sólo hay en sus conciencias”

Llamó a los oposición “conservadora” para serenarse

Luisa Alcalde niega haber afirmado

Angélica Vale asegura que a ningún latino le alcanza para ir al SuperBowl a ver a Bad Bunny y genera críticas

La actriz bromeó sobre la presencia del ICE y el precio de los boletos, lo que generó opiniones entre quienes consideraron que refuerza estereotipos negativos

Angélica Vale asegura que a

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de octubre: reportan aglomeraciones en Línea B del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Qué ver esta noche en Disney+ México

Las series han tenido un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Qué ver esta noche en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a policía estatal durante

Asesinan a policía estatal durante ataque armado en Culiacán, Sinaloa: cinco agresores fueron abatidos

Capturan a 16 policías municipales por liberar a un hombre detenido en Chiapas

Conferencia del Episcopado Mexicano denuncia 12 asesinatos de sacerdotes en gobiernos de Sheinbaum y AMLO

Enfrentamiento entre civiles armados y elementos de seguridad en Michoacán deja tres agresores abatidos

Golpe de 58 millones de pesos en Sinaloa: aseguran sustancias para la creación de metanfetamina

ENTRETENIMIENTO

Angélica Vale asegura que a

Angélica Vale asegura que a ningún latino le alcanza para ir al SuperBowl a ver a Bad Bunny y genera críticas

Qué ver esta noche en Disney+ México

Top de las mejores películas de Google en México

Critican a León Larregui de Zoé por “burlarse” de una fan que no tiene dinero para verlo en concierto

“Ya ganamos”: Poncho reacciona al triunfo de Aldo de Nigris y lo acusan de “colgado”

DEPORTES

La petición sobre Gilberto Mora

La petición sobre Gilberto Mora que Javier Aguirre recibió de la afición para cuidarlo en selección mexicana

David Benavidez sigue interesado en enfrentar a Canelo Álvarez: “Todo es posible ahora”

México gana, gusta y golea 4 a 1 a Chile y avanza a la siguiente fase del Mundial Sub-20

Esta es la pena que podría enfrentar Mark Sánchez tras el incidente en Indianápolis

Adiós al Estadio Azteca: modifican el exterior del recinto para el Mundial 2026