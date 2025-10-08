‘La Granja VIP’: así serán las nominaciones, salvaciones y votaciones del reality de TV Azteca

(IG: @lagranjavipmx)

El próximo 12 de octubre, TV Azteca estrenará La Granja VIP, su nuevo reality show con famosos, que promete convertirse en el fenómeno televisivo del momento. Bajo la conducción de Adal Ramones, el formato trasladará a los participantes a un entorno rural donde deberán convivir, competir y ganarse su sustento con trabajo físico diario.

Nominaciones, salvaciones, votaciones y Día de traición

Aunque es un concepto inédito en México, La Granja VIP sigue una estructura similar a la de La Casa de los Famosos, pero con un enfoque mucho más exigente. Cada semana habrá nominaciones, salvaciones, votaciones y hasta un “día de traición”, lo que garantiza giros constantes dentro del juego.

De acuerdo con la información confirmada por la producción, los lunes se realizará la competencia del capataz, quien gozará de privilegios especiales y cierto poder dentro del grupo. Los martes serán de nominación, cuando los concursantes decidan qué compañeros podrían abandonar la granja.

Así será la dinámica en La Granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca Crédito: La Granja VIP México, YouTube

Los miércoles se celebrará la asamblea, en la que se discutirán los conflictos de la semana, mientras que los jueves estarán dedicados a la salvación, donde uno de los nominados podrá librarse del riesgo de eliminación. Por su parte, los viernes serán el esperado día de traición, un espacio que promete alterar alianzas y estrategias.

Aunque aún no se ha confirmado el día exacto de las eliminaciones, se espera que la gala de expulsión se transmita los domingos, siguiendo el esquema de otros realities. Además, el público podrá votar en línea para decidir quién continúa y quién debe abandonar la competencia, consolidando su participación como jurado activo.

(Instagram: @lagranjavipmx)

La Granja VIP reunirá a celebridades como Lis Vega, Jawy Méndez, Kim Shantal, Sandra Itzel, Alberto del Río “El Patrón”, César Doroteo “Teo”, Manola Díez y Kike Mayagoitia, entre otros, quienes enfrentarán pruebas de resistencia, convivencia y habilidades de campo, desde ordeñar vacas hasta cosechar alimentos.

Durante la presentación oficial, Adal Ramones destacó que el programa será totalmente transparente: “Esto no admite mano negra ni chanchullo. El público lo verá todo 24/7 y sabrá quién trabaja y quién no”, señaló el conductor, en una clara alusión a los rumores de manipulación en otros realities.

Con estas declaraciones, Ramones aseguró que La Granja VIP marcará una diferencia en la televisión mexicana al priorizar la meritocracia, la estrategia y el esfuerzo físico por encima de los escándalos.

El nuevo formato promete diez semanas de competencia intensa, convivencia real y votaciones decisivas que pondrán a prueba la popularidad y la capacidad de adaptación de cada participante.