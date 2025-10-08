México

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025: ¿Cuál será el último día de octubre para registrarse?

La iniciativa entrega a cada estudiante un apoyo económico de 5,800 pesos

Por César Márquez

El programa Jóvenes Escribiendo el
El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro llevará a cabo un nuevo periodo de registros del 1 al 15 de octubre (Gobierno de México)

Jóvenes Escribiendo el Futuro es un programa social impulsado por el Gobierno de México a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) que busca ayudar a los universitarios más vulnerables del país a través de un apoyo económico.

La beca está disponible en las 32 entidades federativas del país y se enfoca en alumnos de nivel licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado inscritos en alguna institución pública catalogada como “prioritaria”. Para conocer si la escuela está ubicada en alguna localidad prioritaria puedes entrar directamente al “Buscador de Escuelas” en la página buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas.

Cabe indicar que este 2025, el programa entrega a cada beneficiario un apoyo económico bimestral de 5 mil 800 pesos durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.

¿Cuál es el último día de octubre para registrarse a Jóvenes Escribiendo el Futuro?

A través de sus redes sociales, la CNBBBJ indicó que el nuevo periodo de registros a la Jóvenes Escribiendo el Futuro se llevará a cabo del 1 de al 15 de octubre. La apertura de este plazo busca dar oportunidad a un mayor número de jóvenes de acceder a los apoyos económicos destinados a educación superior, fortaleciendo la estrategia de bienestar.

“El periodo de solicitudes a la beca de educación superior estará abierto del 1 al 15 de octubre de 2025″, indicó la Coordinación.

La institución reiteró la invitación a quienes aún no forman parte del programa, subrayando la importancia de cumplir con los requisitos dentro del periodo establecido para no quedar excluidos de la convocatoria actual.

Jóvenes Escribiendo el Futuro mantendrá
Jóvenes Escribiendo el Futuro mantendrá abierta su convocatoria hasta el 15 de octubre (X@apoyosbienestar)

¿Cómo registrarse a Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Las autoridades informaron que el registro en línea se podrá realizar a través de la página https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/. Es importante que al momento de realizar el proceso, los interesados tengan a la mano los siguientes documentos:

  • Número de celular.
  • Correo electrónico.
  • CURP certificada.
  • Comprobante de estudios digitalizado.
  • Comprobante de domicilio digitalizado.
  • CURP certificada de la madre, padre o tutor (en caso de ser menor de edad).
  • Identificación oficial digitalizada de la madre, padre o tutor (en caso de ser menor de edad).

Pasos para registrarse a Jóvenes Escribiendo el Futuro:

  1. Ingresar a subes.becasbenitojuarez.gob.mx y crear una cuenta.
  2. Completar la información personal y del domicilio.
  3. Verificar la información y activar tu Ficha Escolar (en caso de que haya errores, corrígelos en el plantel correspondiente).
  4. Seleccionar la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y da clic en “Solicitar beca”.
  5. Llenar el cuestionario que aparecerá.
  6. Descargar el comprobante de solicitud.

Tras completar el registro, la Coordinación Nacional de Becas revisará los datos ingresados para continuar con el proceso y dará a conocer los resultados. Para detallar este procedimiento, la dependencia realiza asambleas informativas dentro de las universidades. El calendario de estas asambleas y la consulta respecto a si las instituciones son prioritarias o elegibles para atención, puede encontrarse en: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas-jef.

