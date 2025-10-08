Hallan cadáver con disparos y ataduras cerca de punto militar en Sinaloa

El hallazgo de un hombre atado y ejecutado en San Pedro, Navolato, conmociona a Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche del pasado martes 7 de octubre de 2025, fue hallado sin vida un hombre que presentaba ataduras en los pies con cinta de color gris.

De acuerdo con información recopilada por fuentes locales, la víctima habría Sido ejecutada con detonaciones de arma de fuego en San Pedro, que pertenece al municipio de Navolato, en el estado de Sinaloa.

Elementos del Ejército Mexicano, policías de Investigación y agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron a la zona y confirmaron el homicidio. La víctima aún no ha sido identificada de manera oficial.

Cómo fue el hallazgo en Navolato

Policía mexicana realiza arrestos en una escena del crimen acordonada, durante operativo de seguridad en una zona de alto riesgo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hombre de entre 30 y 50 años de edad aún no ha sido identificado pero al lugar de los hechos llegaron personas, quienes presuntamente serían familiares de la víctima, mismas que a simple vista dijeron que podría tratarse de su ser querido.

Sin embargo, la identidad de la víctima todavía no es confirmada por las autoridades; se espera que anuncien más detalles en el transcurso del día luego de que se realicen las pruebas correspondientes en el Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Según información difundida por múltiples fuentes locales, entre ellas Línea Directa, el hallazgo se registró alrededor de las 20:15 horas, cuando se alertaba al sistema de emergencias 911 que había una persona tirada y asesinada sobre la carretera de Culiacán a Navolato, en la parada de camiones que se ubica en la pura entrada de la sindicatura de San Pedro, en la zona conocida como “La Curva”, justo a 100 metros de un punto de revisión militar sobre la carretera conocida como La 50.

De acuerdo con la misma fuente, al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano, así como policías de Investigación y agentes de la SSPC, quienes confirmaron el homicidio, por lo que solicitaron la presencia de personal forense para que se realizaran las diligencias correspondientes.

En la escena del crimen, las autoridades delimitaron el perímetro para preservar la escena y de acuerdo con fuentes locales, los peritos colocaron distintivos amarillos alrededor de dos o tres áreas, los cuales podrían indicar la presencia de evidencia como casquillos de bala percutidos por el agresor en el sitio.

El cuerpo estaba atado de los tobillos con cinta gris y su rostro estaba cubierto con su propia playera, la cual era de color gris. Vestía un short oscuro y estaba descalzo, era de complexión robusta y tez morena.