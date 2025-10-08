Erick denunció una golpiza por parte de mototaxistas y desapareció horas después en Oaxaca; investigan a policías

La Fiscalía mantiene activa la búsqueda de Erick Yair P.L. y abrió una línea de investigación sólida gracias a la identificación de los agresores (Fiscalía de Oaxaca)

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo prisión preventiva contra un hombre identificado como E.A.M.L., alias “Talibán”, señalado como probable responsable del delito de Lesiones Calificadas con Ventaja en agravio de Erick Yair P.L., quien actualmente permanece en calidad de no localizado.

Según las autoridades, en San Agustín de las Juntas, Erick Yair fue agredido por mototaxistas en su domicilio.

La víctima denunció que, tras el ataque, policías municipales lo esposaron y lo entregaron a civiles, quienes continuaron golpeándolo.

Más detalles del caso

La Fiscalía continúa investigando el caso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Extraoficialmente se apunta al suegro de la víctima; sin embargo, la Fiscalía aún no ha emitido un comunicado que confirme o niegue este supuesto.

Según informó El Imparcial de Oaxaca, la última vez que fue visto fue cuando se dirigía, según su familia, a una reunión con el padre de su pareja sentimental, quien presuntamente lo había amenazado antes.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 15 de abril de 2025 en el municipio de San Agustín de las Juntas, cuando Erick Yair fue agredido por un grupo de mototaxistas en su propio domicilio.

En su denuncia, la víctima señaló que tras la agresión arribaron dos patrullas de la Policía Municipal, cuyos elementos lo esposaron y lo entregaron a un grupo de civiles, quienes posteriormente continuaron con las agresiones.

La víctima logró identificar a sus agresores y el vehículo en el que fue trasladado, un taxi del sitio San Agustín Obispo, lo que permitió abrir una línea sólida de investigación.

Como resultado, la Fiscalía, a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, obtuvo una orden de aprehensión contra E.A.M.L., misma que fue ejecutada por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

En audiencia ante el Juez de Control, la detención fue calificada como legal y se dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada para el imputado. La Fiscalía también solicitó su vinculación a proceso.

En paralelo, la FGEO remitió el caso a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (FEMCO) para determinar la posible responsabilidad de los elementos de la Policía Municipal de San Agustín de las Juntas, al tratarse de servidores públicos que habrían participado en la agresión y desaparición de la víctima.

Mientras tanto, la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y a la Sociedad continúa con los trabajos de búsqueda para dar con el paradero de Erick Yair P.L., quien sigue oficialmente desaparecido desde los hechos denunciados.