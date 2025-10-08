México

El principal indicador de la BMV inicia operaciones este 8 de octubre con alza de 0,59%

Inicio de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada positiva para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que inaugura la sesión del miércoles 8 de octubre con incrementos del 0,59%, hasta los 60.568,04 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a los cambios de este día con respecto a días pasados, el índice pone fin a dos jornadas consecutivas con tendencia negativa.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el índice mexicano anota una bajada 2,29%; aunque en el último año aún mantiene un ascenso del 22,33%. El índice BMV se sitúa un 3,73% por debajo de su máximo del presente año (62.915,57 puntos) y un 23,72% por encima de su cotización mínima del año en curso (48.957,24 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador utilizado para mostrar la evolución del valor de un determinado conjunto de activos, para lo cual se sirve de datos de diversas empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con diferentes especificidades como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparativa entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en la humanidad existen diversos índices y pueden agruparse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

Temas Relacionados

México economíaBolsa Mexicana de ValoresIPCNoticiasmexico-noticias

Más Noticias

Suman 57 policías asesinados en Sinaloa, alcalde de Culiacán asegura que atiende la crisis de seguridad a agentes

Hasta ahora, el gobernador Rubén Rocha Moya no se ha pronunciado al respecto

Suman 57 policías asesinados en

Pink Floyd revive en el Centro Histórico de la CDMX con un tributo desde las alturas

La iniciativa responde a una tendencia creciente de integrar conciertos temáticos y experiencias sensoriales en museos

Pink Floyd revive en el

La Granja VIP: ellos son todos los famosos confirmados que participarán en la primera temporada del reality

El programa comenzará el próximo 12 de octubre y contará con transmisión en vivo 24/7

La Granja VIP: ellos son

México: cotización de apertura del dólar hoy 8 de octubre de USD a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

México: cotización de apertura del

Este será el aumento en el precio del gas LP por nuevas normas de seguridad tras accidente en el Puente de la Concordia

La implementación gradual de los nuevos requisitos técnicos y de capacitación al personal transformará la operación de las empresas y la percepción de riesgo en la sociedad mexicana

Este será el aumento en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suman 57 policías asesinados en

Suman 57 policías asesinados en Sinaloa, alcalde de Culiacán asegura que atiende la crisis de seguridad a agentes

Hallan cadáver con disparos y ataduras cerca de punto militar en Sinaloa

Así es como una familia ligada a Los Chapitos seguiría suministrando precursores a pesar de las sanciones de EEUU

Dan 20 años de prisión a exalcaldesa en Veracruz por el homicidio de su secretario particular

Procesan al presunto responsable de ataque armado que dejó un agente ministerial muerto y dos lesionados en Hidalgo

ENTRETENIMIENTO

Pink Floyd revive en el

Pink Floyd revive en el Centro Histórico de la CDMX con un tributo desde las alturas

La Granja VIP: ellos son todos los famosos confirmados que participarán en la primera temporada del reality

Emiliano Aguilar comparte fotos inéditas de su hija; aseguran que se parece a Ángela Aguilar

Raquel Bigorra revela que su hija rompió en llanto tras enterarse que Dalílah Polanco perdió LCDFL: “Es melodramática”

“Es Sergio el bailador”: Justin Bieber sorprende a sus fans mexicanos tras bailar a ritmo mariachi y cantar ‘Hermoso cariño’

DEPORTES

Abogado de la menor que

Abogado de la menor que denunció a Omar Bravo revela qué pruebas hay contra el exfutbolista

Martinoli menosprecia la goleada de México ante Chile en el Mundial Sub-20

El jugador de Cruz Azul al que Vicente Sánchez llevaría a la Selección de Uruguay: “Se lo merece”

¿Cómo quedó la tabla de la Liga MX tras la jornada 12?

Los mejores memes que dejó el triunfo de México sobre Chile en el Mundial Sub-20: “No hubo mermelada”