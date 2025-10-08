México

¿Dónde ver La Granja VIP en vivo 24/7?

Dieciséis celebridades mexicanas abandonan la comodidad y se enfrentan a rigurosas tareas de granja en el nuevo reality de TV Azteca

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
Tentativamente, La Granja VIP se
Tentativamente, La Granja VIP se estrenaría el último trimestre de 2025. (Foto: TV Azteca)

El próximo arranque de La Granja VIP ha generado expectativa en la televisión mexicana, pues muchos se han preguntado si este reality de Televisa pueda igualar o superar el éxito de Televisa y Endemol con La Casa de los Famosos México.

El formato enfrenta el reto de captar la atención de las audiencias, al ofrecer un enfoque radicalmente diferente: 16 celebridades dejan atrás el lujo y la comodidad, para enfrentarse a la vida rural en un predio del Ajusco, vigilados por cámaras en todo momento.

Hasta el 7 de octubre, los participantes confirmados de La Granja VIP México 2025 incluyen a figuras reconocidas de distintos ámbitos como la televisión, la música y el deporte.

Entre ellos se encuentran Alfredo Adame, actor y conductor; Jawy Méndez, cantante y conductor con experiencia en realities; Kim Shantal, influencer con millones de seguidores; Sandra Itzel, actriz y cantante; Alberto del Río, luchador profesional y ex campeón de WWE; César Doroteo, creador de contenido; Manola Díez, actriz de telenovelas; Kike Mayagoitia, conductor de televisión; y Carolina Ross, cantante sinaloense.

(Instagram: @lagranjavipmx)
(Instagram: @lagranjavipmx)

Por otro lado, se han filtrado otros nombres que podrían incorporarse al elenco, aunque aún no han sido confirmados oficialmente. Entre estos se mencionan Wendolee Ayala, ex participante de La Academia; Eduardo Capetillo Jr., actor y cantante; Lis Vega, actriz y cantante; Karina Torres, influencer; Eleazar Gómez, actor; Carmen Campuzano, modelo y actriz; Sergio Mayer Mori; y Jorge Alberti, actor.

El programa contará con la conducción de Adal Ramones, acompañado por Kristal Silva y Alex Garza. Además, un panel de críticos integrado por Lola Cortés, Flor Rubio, Ferka, Rey Grupero y Linet Puente abordará cada semana las estrategias y momentos controversiales, sumando perspectivas externas al encierro y la competencia.

Actividades y votaciones

Cada día, a partir de este 12 de octubre, está asignado a actividades clave para la competencia. Las semanas inician con la gala principal y la eliminación, transmitidas los domingos a las 8:00 p.m. por Azteca Uno.

(IG: @lagranjavipmx)
(IG: @lagranjavipmx)
  • Domingo (8:00 p.m.): Gala principal con repaso de la semana y eliminación.
  • Lunes (9:00 p.m.): Competencia del capataz para definir al líder de la granja.
  • Martes (9:00 p.m.): Nominaciones de los participantes, determinando quiénes están en riesgo.
  • Miércoles (9:00 p.m.): Asamblea de estrategias, alianzas y tensiones del grupo.
  • Jueves (9:00 p.m.): Día de salvación, donde un nominado puede librarse de la eliminación.
  • Viernes (9:00 p.m.): Día de traición, con giros inesperados que ponen a prueba la confianza.

La competencia apuesta por el trabajo físico, la colaboración y la rivalidad. Las celebridades deberán sembrar, cosechar, cuidar animales y mantener el espacio en condiciones óptimas. Sin asistentes ni comodidades, la adaptación es uno de los mayores desafíos.

¿Dónde ver La Granja VIP?

Una de las grandes innovaciones de esta edición es la posibilidad de seguir La Granja VIP en dos formatos.

(IG: @lagranjavipmx)
(IG: @lagranjavipmx)

Por televisión abierta, Azteca Uno presentará galas de eliminación los domingos y resúmenes diarios en horario estelar, capturando los momentos clave de la semana.

Sin embargo, la experiencia se amplía con la transmisión 24/7 vía Disney+. Esta plataforma ofrece acceso continuo a las cámaras de la granja, garantizando que los suscriptores puedan atestiguar cada conversación, estrategia, discusión o tarea física conforme suceden fuera del horario habitual de prime time en tiempo real, sin cortes ni pausas, de lunes a domingo.

Cabe apuntar que las primeras dos semanas se transmitirá gratis el 24/7 en el canal de La Granja VIP México en YouTube.

Además, en redes sociales, principalmente en TikTok, se compartirán videos, entrevistas y fragmentos exclusivos, extendiendo la experiencia más allá de la pantalla principal.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

¿Cuánto cuesta la suscripción a Disney+?

Los precios de Disney+ México son los siguientes:

  • Plan Estándar con anuncios: $149 MXN al mes.
  • Plan Estándar sin anuncios: $249 MXN al mes.
  • Plan Premium: $319 MXN al mes.

Además, Disney+ ofrece opciones de suscripción anual con descuentos:

  • Plan Estándar con anuncios: $1,789 MXN al año.
  • Plan Estándar sin anuncios: $2,089 MXN al año.
  • Plan Premium: $2,679 MXN al año.

Es importante mencionar que, a partir del 21 de octubre de 2025, Disney+ implementará un aumento en sus precios:

  • Plan Estándar con anuncios: $219.96 MXN al mes.
  • Plan Premium: $348.38 MXN al mes.

Temas Relacionados

La Granja VIPTV Aztecamexico-entretenimiento

Más Noticias

‘¿Quién es la máscara?’, qué personaje fue el primer eliminado

El panel de investigadores encabezado por Carlos Rivera recibió bastantes pistas para adivinar la identidad del personaje

‘¿Quién es la máscara?’, qué

Quién es Sergio Mayer Mori, el participante de La Granja VIP que ha robado la atención

El hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer ha destacado desde el primer momento como uno de los favoritos del público

Quién es Sergio Mayer Mori,

La Granja VIP en vivo: Teo es el primer nominado del reality show

Así se vive la primera gala del reality show de TV Azteca

La Granja VIP en vivo:

¿La Granja VIP o La Casa de los Famosos México? Los mejores memes que dejó la primera gala del reality de TV Azteca

La primera gala de La Granja VIP provocó una avalancha de memes y reacciones en redes sociales, donde los usuarios compararon el reality con La Casa de los Famosos México

¿La Granja VIP o La

Pronóstico del tiempo en México: temperaturas y condiciones climáticas por regiones este 13 de octubre

El clima en México a veces puede sorprender a las personas al pasar del calor a la lluvia en un mismo día

Pronóstico del tiempo en México:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Denuncia por maltrato animal en

Denuncia por maltrato animal en Jalisco lleva al arresto de un hombre con arma, droga e insignias de las autoridades

Destruyen 23 vehículos “monstruo” en Tamaulipas

Sentencian a tres integrantes del CJNG en Guanajuato por delincuencia organizada y acopio de armas

Empresaria guatemalteca ligada a Los Chapitos se declara culpable de traficar fentanilo en EEUU

Cae presunto integrante de la Familia Michoacana en Edomex: encargado de conducir vehículos del grupo criminal

ENTRETENIMIENTO

‘¿Quién es la máscara?’, qué

‘¿Quién es la máscara?’, qué personaje fue el primer eliminado

Quién es Sergio Mayer Mori, el participante de La Granja VIP que ha robado la atención

La Granja VIP en vivo: Teo es el primer nominado del reality show

¿La Granja VIP o La Casa de los Famosos México? Los mejores memes que dejó la primera gala del reality de TV Azteca

La Granja VIP: Quién fue el primer nominado del reality

DEPORTES

Santiago Giménez pide olvidar la

Santiago Giménez pide olvidar la goleada 4 - 0 que Colombia le dio a México

Gilberto Mora lanza mensaje tras la eliminación de México en el Mundial Sub-20

James Rodríguez señala que futbolistas de la selección mexicana “hablan mucho”

Estas son las pruebas que presentó la hermana de Omar Bravo que mostrarían la inocencia del ex futbolista de Chivas

Esto dijo Javier Aguirre de la goleada que recibió el Tri ante Colombia