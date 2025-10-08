¿Dónde ver La Granja VIP en vivo 24/7?

Tentativamente, La Granja VIP se estrenaría el último trimestre de 2025. (Foto: TV Azteca)

El próximo arranque de La Granja VIP ha generado expectativa en la televisión mexicana, pues muchos se han preguntado si este reality de Televisa pueda igualar o superar el éxito de Televisa y Endemol con La Casa de los Famosos México.

El formato enfrenta el reto de captar la atención de las audiencias, al ofrecer un enfoque radicalmente diferente: 16 celebridades dejan atrás el lujo y la comodidad, para enfrentarse a la vida rural en un predio del Ajusco, vigilados por cámaras en todo momento.

Hasta el 7 de octubre, los participantes confirmados de La Granja VIP México 2025 incluyen a figuras reconocidas de distintos ámbitos como la televisión, la música y el deporte.

Entre ellos se encuentran Alfredo Adame, actor y conductor; Jawy Méndez, cantante y conductor con experiencia en realities; Kim Shantal, influencer con millones de seguidores; Sandra Itzel, actriz y cantante; Alberto del Río, luchador profesional y ex campeón de WWE; César Doroteo, creador de contenido; Manola Díez, actriz de telenovelas; Kike Mayagoitia, conductor de televisión; y Carolina Ross, cantante sinaloense.

(Instagram: @lagranjavipmx)

Por otro lado, se han filtrado otros nombres que podrían incorporarse al elenco, aunque aún no han sido confirmados oficialmente. Entre estos se mencionan Wendolee Ayala, ex participante de La Academia; Eduardo Capetillo Jr., actor y cantante; Lis Vega, actriz y cantante; Karina Torres, influencer; Eleazar Gómez, actor; Carmen Campuzano, modelo y actriz; Sergio Mayer Mori; y Jorge Alberti, actor.

El programa contará con la conducción de Adal Ramones, acompañado por Kristal Silva y Alex Garza. Además, un panel de críticos integrado por Lola Cortés, Flor Rubio, Ferka, Rey Grupero y Linet Puente abordará cada semana las estrategias y momentos controversiales, sumando perspectivas externas al encierro y la competencia.

Actividades y votaciones

Cada día, a partir de este 12 de octubre, está asignado a actividades clave para la competencia. Las semanas inician con la gala principal y la eliminación, transmitidas los domingos a las 8:00 p.m. por Azteca Uno.

(IG: @lagranjavipmx)

Domingo (8:00 p.m.) : Gala principal con repaso de la semana y eliminación.

Lunes (9:00 p.m.) : Competencia del capataz para definir al líder de la granja.

Martes (9:00 p.m.) : Nominaciones de los participantes, determinando quiénes están en riesgo.

Miércoles (9:00 p.m.) : Asamblea de estrategias, alianzas y tensiones del grupo.

Jueves (9:00 p.m.) : Día de salvación, donde un nominado puede librarse de la eliminación.

Viernes (9:00 p.m.): Día de traición, con giros inesperados que ponen a prueba la confianza.

La competencia apuesta por el trabajo físico, la colaboración y la rivalidad. Las celebridades deberán sembrar, cosechar, cuidar animales y mantener el espacio en condiciones óptimas. Sin asistentes ni comodidades, la adaptación es uno de los mayores desafíos.

¿Dónde ver La Granja VIP?

Una de las grandes innovaciones de esta edición es la posibilidad de seguir La Granja VIP en dos formatos.

(IG: @lagranjavipmx)

Por televisión abierta, Azteca Uno presentará galas de eliminación los domingos y resúmenes diarios en horario estelar, capturando los momentos clave de la semana.

Sin embargo, la experiencia se amplía con la transmisión 24/7 vía Disney+. Esta plataforma ofrece acceso continuo a las cámaras de la granja, garantizando que los suscriptores puedan atestiguar cada conversación, estrategia, discusión o tarea física conforme suceden fuera del horario habitual de prime time en tiempo real, sin cortes ni pausas, de lunes a domingo.

Cabe apuntar que las primeras dos semanas se transmitirá gratis el 24/7 en el canal de La Granja VIP México en YouTube.

Además, en redes sociales, principalmente en TikTok, se compartirán videos, entrevistas y fragmentos exclusivos, extendiendo la experiencia más allá de la pantalla principal.

(Captura de pantalla)

¿Cuánto cuesta la suscripción a Disney+?

Los precios de Disney+ México son los siguientes:

Plan Estándar con anuncios : $149 MXN al mes.

Plan Estándar sin anuncios : $249 MXN al mes.

Plan Premium: $319 MXN al mes.

Además, Disney+ ofrece opciones de suscripción anual con descuentos:

Plan Estándar con anuncios : $1,789 MXN al año.

Plan Estándar sin anuncios : $2,089 MXN al año.

Plan Premium: $2,679 MXN al año.

Es importante mencionar que, a partir del 21 de octubre de 2025, Disney+ implementará un aumento en sus precios:

Plan Estándar con anuncios : $219.96 MXN al mes.

Plan Premium: $348.38 MXN al mes.