México

Diputados de Sinaloa van por aumento de presupuesto para protección de policías: “La seguridad debe ser prioridad”

Los legisladores del estado impulsarán el aumento al presupuesto de seguridad para 2026

Por Carlos Salas


(FOTO: Cámara de Diputados Sinaloa)
(FOTO: Cámara de Diputados Sinaloa)

Legisladores federales por Sinaloa reafirmaron su compromiso de impulsar un incremento en el presupuesto destinado a seguridad pública para el estado, tras sostener una reunión con el empresario Adrián Coppel Calvo, representante del Consejo Sinaloense de Empresarios, y la diputada Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Durante el encuentro, los diputados Mario Zamora Gastélum, Jesús Alfonso Ibarra Ramos y Ana Elizabeth Ayala Leyva analizaron la situación actual de seguridad en Sinaloa y la urgencia de destinar mayores recursos, específicamente para fortalecer a las policías municipales y estatales y optimizar las capacidades operativas de respuesta.

En su intervención, Zamora Gastélum resaltó la necesidad de sumar esfuerzos entre representantes legislativos, el sector empresarial y las autoridades para estructurar un presupuesto enfocado en atender las demandas prioritarias de seguridad y bienestar social en la entidad. El legislador enfatizó:

“La seguridad debe ser prioridad. Hoy más que nunca Sinaloa necesita que los recursos federales se enfoquen en fortalecer nuestras instituciones policiales, prevenir la violencia y garantizar que las familias puedan vivir con paz y confianza”, enfatizó el legislador para Noroeste.

La decisión formaría parte de
La decisión formaría parte de una medida de protección hacia las autoridades tras la guerra del crimen organizado. (FOTO: Noroeste)

Asimismo, Zamora Gastélum reiteró su disposición a gestionar desde la Cámara de Diputados un aumento en los recursos federales para seguridad pública, prevención y reconstrucción del tejido social, con la finalidad de elevar la calidad de vida de los habitantes del estado.

“Vamos a insistir en que Sinaloa reciba lo que merece. La seguridad es un tema que no puede esperar y que requiere compromiso, coordinación y recursos suficientes”, sostuvo el funcionario.

La reunión abordó la importancia de garantizar que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 contemple partidas suficientes para robustecer las capacidades estatales y municipales en materia de seguridad, en respuesta a la demanda social por mayor protección y confianza ciudadana.

Inversión en agricultura de Sinaloa va en aumento tras 16 años de negociación

El pasado 6 de octubre, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto al Secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, informaron que Sinaloa, al verse en cierta medida imposibilidad para comerciar con Estados Unidos, buscó expandir el sector agrario y lograron abrir la posibilidad de comerciar sorbo con China y chiles con Japón.

Al chile morrón cultivado en
Al chile morrón cultivado en tierra sinaloense se puso en la mira de Asia.

De acuerdo con los funcionarios, esta expansión permitirá aumentar la confiabilidad de comerciar por medio del “AyP”, un modelo económico de “agricultura por contrato” que asegura sembrar un producto que tenga garantía de pago.

“Hay una expectativa por parte de una empresa de China, que se acercaron aquí con el gobernador y este a su vez lo comentó con el secretario de agricultura donde están buscando que sembremos un millón de toneladas de sorbo para exportar a China.

“Comentó el secretario Berdegué que existe el protocolo en el tema del sorbo para poderlo exportar y el día de hoy le estaremos mandando una tarjeta informativa donde el tendrá una reunión en la embajada de china para poderlo exportar”, informó Bello Esquivel.

