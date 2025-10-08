Detienen a hombre acusado de homicidio tras incumplir libertad condicional, fue deportado desde EEUU

La Fiscalía de Jalisco reaprehende a Enrique “N” por homicidio tras violar libertad condicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó la reaprehensión de Enrique “N”, señalado por el delito de homicidio simple intencional, luego de que violara las condiciones de su libertad condicional e intentara salir del país.

La detención se logró en colaboración con la INTERPOL, la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades migratorias internacionales.

Más detalles del caso

El acusado deberá continuar su proceso legal en Jalisco por homicidio simple intencional (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las investigaciones, Enrique “N” está vinculado a un hecho ocurrido el 25 de noviembre de 2018 en el municipio de Tecalitlán, donde presuntamente disparó contra un hombre, causándole la muerte por una herida en el rostro. Aunque llevaba su proceso en libertad condicional, recientemente intentó ingresar a Estados Unidos, donde fue detectado por la INTERPOL y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Tras su captura, el sujeto fue deportado a través de Tijuana, Baja California, con el apoyo del Instituto Nacional de Migración, y entregado a las autoridades mexicanas. La Fiscalía de Jalisco confirmó que ya se encuentra nuevamente en el estado, donde deberá continuar su proceso legal ante el Juzgado Tercero de Control y Juicio Oral del Sexto Distrito Judicial.

La institución reiteró su compromiso de seguir las investigaciones correspondientes para garantizar la procuración de justicia en este caso.

¿Qué es la libertad condicional en México?

Enrique “N” fue detenido al intentar ingresar a Estados Unidos y deportado a México (Imagen Ilustrativa Infobae)

La libertad condicional es una medida legal que permite a una persona sentenciada salir de prisión antes de terminar su condena, siempre y cuando cumpla con ciertas reglas impuestas por un juez.

Esta libertad no es total: está bajo vigilancia y con condiciones específicas, como no cometer nuevos delitos, de acuerdo con un artículo de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

El objetivo es ayudar al condenado a reintegrarse poco a poco a la sociedad, después del tiempo que pasó en la cárcel.