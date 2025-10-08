Dalílah Polanco habría sido ignorada por la prensa mientras Aldo de Nigris y Abelito dan entrevistas

Dalílah Polanco ignorada por la prensa tras la final de La Casa de los Famosos México (La Casa de los Famosos México)

El final de La Casa de los Famosos México sigue causado debate en redes sociales, en esta ocasión, la polémica gira en torno a la salida de los Dalílah Polanco, Abelito y Aldo de Nigris de Televisa.

A través de un video difundido por el periodista Eden Dorantes, se observa cómo la actriz de La Familia P.Luche fue completamente ignorada por los reporteros de espectáculos en los pasillos de la televisora, mientras que sus ex compañeros recibieron la atención de la prensa.

La actriz logró el segundo lugar en La Casa de los Famosos México, tercera temporada. (Instagram: @polancodalilah)

Qué pasó entre Dalílah Polanco y la prensa al salir de Televisa

En la grabación, que rápidamente se viralizó, se ve el momento en que Dalílah Polanco baja de la camioneta que la transportaba junto Aldo de Nigris y Abelito.

Pero a diferencia de los creadores de contenido, ningún periodista se acercó a ella para solicitarle declaraciones o entrevistas. Ante la actitud de los reporteros, la actriz opta por retirarse del lugar.

De acuerdo con algunos internautas, en las imágenes que circulan se captan el cambio en su expresión: de una sonrisa inicial a un gesto serio al percatarse de la situación.

El momento ocurrió tan solo unas horas después de la final del reality show 24/7, en la que Aldo De Nigris se consagró como ganador de los 4 millones de pesos.

Cabe recordar que los finalistas acudieron a los foros de Televisa para participar en entrevistas de pogramas como Hoy y Cuéntamelo Ya!

Usuarios critican a Dalílah Polanco en redes sociales por su actitud en el reality. (ViX)

Reacción de los usuarios al “desplante” de la prensa a Dalílah Polanco

Como era de esperarse, la reación de los usuarios en redes sociales no tardó en aparecer, donde muchos comentarios reflejaron una postura crítica hacia la actriz.

“Es más, ella no debería estar ahí. Los medios saben que ella no fue un impacto positivo para la gente. Así que a soportar” y “Su segundo lugar fue robado, no era de ella y se sabe, ella exigió lugares para ella y Shiky, ahora le toca soportar, esos lugares eran de Aarón y Alexis”, son algunos de las opiniones que se leen en redes sociales.

Mientras que otros hicieron referencia a la percepción pública de la actriz tras su paso por el reality: “Se les dijo que cuando saliera le iba a pegar el golpe de realidad. A nadie le gustó cómo es”, escribió un usuario.